消費者物價指數創40年最大增幅 考驗拜登施政

通膨衝擊，加州阿罕布拉一元店的商品已提價至1.25元。（Getty Images）

根據美國政府今天發布的報告，國內消費者物價指數 （CPI）上月以近40年來不曾有過的幅度飆升，凸顯了通貨膨脹對美國這個全球最大經濟體及總統拜登 民意支持度所構成的危機。

與去年11月相比，美國勞工部公布的今年11月消費者物價指數飆升6.8%，是自1982年6月以來的最大漲幅，汽油、二手車 、租金、食品及其他商品的價格持續上漲。

法新社報導，這份報告雖然也提到這波通貨膨脹可能正達到頂點，卻仍給拜登帶來政治責任，在野的共和黨也利用這份報告來抨擊拜登的經濟政策。

拜登則反駁說，這份報告並未涵蓋近期能源和二手車價格下跌的現象，且促成物價上漲的供應鏈問題也正在化解。能源和二手車是助長今年高通膨的兩種主要商品。

拜登在聲明中說：「隨著我們逐漸走出全球疫情，今天的數據反映出世界各經濟體面臨的壓力，也就是物價正在上漲。」

拜登還說，「價格和成本上漲的現象正在減緩，雖然不如我們期望的那麼快」；他稍晚承認通膨是「路上很大的阻礙」。

美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）把物價飆漲歸咎於白宮，他說這些數據「證實了每個美國家庭早就知道的事：在民主黨人監管下，通膨已經失控」。

根據消費者物價指數報告，油價上月漲了6.1%，二手車價格上漲2.5%。這兩種商品的價格漲幅都與10月相同。

11月消費者物價指數月增0.8%，略為減緩，但仍比預期要高。