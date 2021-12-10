我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重演去年冬季模式？聖誕過後 美疫情恐惡化

宏都拉斯新政府：維持與台灣關係 未來仍可能承認中國

消費者物價指數創40年最大增幅 考驗拜登施政

中央社／華盛頓10日綜合外電報導
通膨衝擊，加州阿罕布拉一元店的商品已提價至1.25元。（Getty Images）
通膨衝擊，加州阿罕布拉一元店的商品已提價至1.25元。（Getty Images）

根據美國政府今天發布的報告，國內消費者物價指數（CPI）上月以近40年來不曾有過的幅度飆升，凸顯了通貨膨脹對美國這個全球最大經濟體及總統拜登民意支持度所構成的危機。

與去年11月相比，美國勞工部公布的今年11月消費者物價指數飆升6.8%，是自1982年6月以來的最大漲幅，汽油、二手車、租金、食品及其他商品的價格持續上漲。

法新社報導，這份報告雖然也提到這波通貨膨脹可能正達到頂點，卻仍給拜登帶來政治責任，在野的共和黨也利用這份報告來抨擊拜登的經濟政策。

拜登則反駁說，這份報告並未涵蓋近期能源和二手車價格下跌的現象，且促成物價上漲的供應鏈問題也正在化解。能源和二手車是助長今年高通膨的兩種主要商品。

拜登在聲明中說：「隨著我們逐漸走出全球疫情，今天的數據反映出世界各經濟體面臨的壓力，也就是物價正在上漲。」

拜登還說，「價格和成本上漲的現象正在減緩，雖然不如我們期望的那麼快」；他稍晚承認通膨是「路上很大的阻礙」。

美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）把物價飆漲歸咎於白宮，他說這些數據「證實了每個美國家庭早就知道的事：在民主黨人監管下，通膨已經失控」。

根據消費者物價指數報告，油價上月漲了6.1%，二手車價格上漲2.5%。這兩種商品的價格漲幅都與10月相同。

11月消費者物價指數月增0.8%，略為減緩，但仍比預期要高。

拜登 指數 二手車

上一則

前參議員普度興訟 怪去年「大選舞弊」害他敗選

下一則

德州墮胎法繞過法院 首席大法官斥同僚放任

延伸閱讀

世報稅務理財11日線上講座：拜登稅改對企業個人影響

世報稅務理財11日線上講座：拜登稅改對企業個人影響
民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局
美媒：內唐亞胡率先恭賀拜登當選總統 川普暴怒飆髒話

美媒：內唐亞胡率先恭賀拜登當選總統 川普暴怒飆髒話
德媒：拜登抵制北京冬奧 不如穿「聲援香港」外套參加

德媒：拜登抵制北京冬奧 不如穿「聲援香港」外套參加

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
新冠快篩應該免費，但跑錯地方檢驗，有可能被收取保險不包的費用。(美聯社)

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

2021-12-05 20:02
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26

超人氣

更多 >
蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好

蝦頭變黑代表不新鮮不能吃？ 內行人解釋：反而更好
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒

iPhone 4用11年直升iPhone 13 開啟軟體30秒變1秒
莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回