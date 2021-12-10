消費者物價指數創40年最大增幅 考驗拜登施政
根據美國政府今天發布的報告，國內消費者物價指數（CPI）上月以近40年來不曾有過的幅度飆升，凸顯了通貨膨脹對美國這個全球最大經濟體及總統拜登民意支持度所構成的危機。
與去年11月相比，美國勞工部公布的今年11月消費者物價指數飆升6.8%，是自1982年6月以來的最大漲幅，汽油、二手車、租金、食品及其他商品的價格持續上漲。
法新社報導，這份報告雖然也提到這波通貨膨脹可能正達到頂點，卻仍給拜登帶來政治責任，在野的共和黨也利用這份報告來抨擊拜登的經濟政策。
拜登則反駁說，這份報告並未涵蓋近期能源和二手車價格下跌的現象，且促成物價上漲的供應鏈問題也正在化解。能源和二手車是助長今年高通膨的兩種主要商品。
拜登在聲明中說：「隨著我們逐漸走出全球疫情，今天的數據反映出世界各經濟體面臨的壓力，也就是物價正在上漲。」
拜登還說，「價格和成本上漲的現象正在減緩，雖然不如我們期望的那麼快」；他稍晚承認通膨是「路上很大的阻礙」。
美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）把物價飆漲歸咎於白宮，他說這些數據「證實了每個美國家庭早就知道的事：在民主黨人監管下，通膨已經失控」。
根據消費者物價指數報告，油價上月漲了6.1%，二手車價格上漲2.5%。這兩種商品的價格漲幅都與10月相同。
11月消費者物價指數月增0.8%，略為減緩，但仍比預期要高。
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