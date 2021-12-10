尼加拉瓜的背叛？友邦斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

像是英國《金融時報》的內幕報導，就稱奧蒂嘉之所以選在此時「叛盟中華民國」，就是因為11月大選後向台灣政府「索討1億美元加碼金援未果」而一怒轉向——但據稱這筆1億美金的承諾借貸，其實已得到蔡英文的授權同意，卻遭台灣的銀行「拒絕放貸」。圖：總統府提供

「不給錢，就搗蛋...為什麼總是交到『這種朋友』？」與台灣邦交 多次分合的中美洲國家——尼加拉瓜 ——9日突然無預警宣布與中國建交，除中華民國 －尼加拉瓜即刻斷交外，尼國政府也即刻發表高調的「轉向誓言」，強調中華人民共和國才是「全中國的正統代表」，「台灣只是中國神聖不可分割的其中一部分。」極為難堪甚至現實到無情的轉向手段，也讓台灣的全球正式邦交下降至最後14國。

尼加拉瓜「棄台迎中」的外交轉向，被認為是尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的直接命令。儘管被國際視為「獨裁者夫婦」並嚴加制裁，但奧蒂嘉在台海兩岸兩岸鐘擺遊走的複雜歷史，卻也讓尼－台邦交一直以來都不甚穩定，本回的斷交事件亦再度與「金援外交」有所相關。

像是英國《金融時報》的內幕報導，就稱奧蒂嘉之所以選在此時「叛盟中華民國」，就是因為11月大選後向台灣政府「索討1億美元加碼金援未果」而一怒轉向——但據稱這筆1億美元的承諾借貸，其實已得到蔡英文總統的授權同意，卻遭台灣的銀行「拒絕放貸」，原因是尼加拉瓜的奧蒂嘉政權正因為選舉舞弊與獨裁暴政，正遭美國、歐盟、英國與加拿大的「聯手經濟制裁」。

路透

綜觀尼加拉瓜政府公告與中國官媒的系列回應，奧蒂嘉總統本回斷交中華民國的爭議手段，是事前保密到家的一系列「拂曉突襲」——台灣時間12月10日清晨，尼加拉瓜外交部先是突然宣布「與台灣斷絕外交關係」，隨即與北京共同發出「正式建交中國」的新聞。接著我國外交部大約在10日上午7時左右發出官方回應，除了確認與尼國中斷邦交外，駐尼使館、駐外所有合作團隊也都將即刻啟動斷交撤退。

但台灣的反應發出不到兩個小時，尼加拉瓜派出的「建交代表團」——團員包括奧蒂嘉總統的兩名親生兒子——就已經出現在中國天津，與中國外交部高調會談。到了上午11時左右，中尼兩國外交團隊更在中國各大官媒的「現場直播下」，簽署了《中華人民共和國合尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》，雙方多次在會場上重申「一個中國...台灣是中國領土」的立場發言，接著就敲鑼打鼓地約定將盡快互派使館並指定雙方大使。

在直播「中尼復交」的新聞過程中，中國外交部、對外官媒等一條龍的對外宣傳機器，也以《環球時報》為首，於新聞公告、對外社群網站上發表了一系列的宣傳直播。像是一向言行爭議、但卻被認為是極具官方立場代表的《環時》總編輯胡錫進，就一如預期地表示：

「尼加拉瓜宣布承認一個中國，並與台灣斷交。這是蔡英文當局囂張得瑟付出的應有代價。這件事發生在美國召開所謂『民主峰會』之際，也是給華盛頓的一記響亮耳光...尼加拉瓜不會是與台斷交的最後一個國家。台灣還剩下14個小『邦交國』，它剃光頭是早晚的事。#V光計畫#」 此外，以「外交戰狼」形象為國際所知的中國外交部發言人趙立堅、中國駐聯合國大使張軍...等外交部名嘴，亦都高調表示對尼加拉瓜「復交中國」的歡迎，並將此一事件稱作是「中國『外交戰』的漂亮勝利」。

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尼加拉瓜與中華民國的外交關係，最早建交於1930年。在冷戰時期，兩國雖是同屬「民主陣營」的右翼國家，但卻各自處在威權統治將近半個世紀，尼加拉瓜也由被美國力挺支持的獨裁者——蘇慕薩總統家族（Familia Somoza）——強力統治，一直到1979年被左翼游擊隊「桑定民族解放陣線」推翻垮台為止。

當時推翻蘇慕薩家族統治的桑定黨人領導，就是一路與獨裁者抗爭、但如今自己卻成為國際認證獨裁者的奧蒂嘉總統。奧蒂嘉在1979年打倒蘇慕薩家族後，也於1984的總統大選中勝利上台，接著他就在1985年與中華民國斷交，因冷戰光譜與內戰經驗，轉向建交中華人民共和國。

1985年奧蒂嘉的斷交決定，也是中華民國－尼加拉瓜外交史上的「第一次斷交」。但執政不穩的奧蒂嘉政府，很快就在1990年的大選中輸掉政權，接替的總統查莫羅夫人也很快宣布「恢復邦交承認中華民國」。雙方第二次建交後的外交互動，也就一直持續到2021年12月9日。

雖然老兵不死的奧蒂嘉，在2006年重新勝選上台，並透過一系列的強行修憲與政治打壓手段，極大程度地囚禁、逮捕、壓迫並消滅了民間反對派的政治力量。但二進宮的奧蒂嘉這回卻選擇維持與中華民國的邦交——儘管在檯面下，奧蒂嘉政府屢屢放出斷交轉認中國的風聲、並以此不斷索求台灣加碼對尼的信用借貸與金錢援助，但雙方的關係卻一直地徘徊在「中度風險」的微妙狀態。

尼加拉瓜遊走兩岸、明明是友邦卻時不時用小動作威脅斷交的詭異互動，一直是讓台灣方面非常頭痛也忌憚的難堪問題。特別是近年來，奧蒂嘉為了鞏固獨裁權力，不僅先是在2014年強行修憲，廢除了總統連任限制，2016年他更指派自己的妻子穆麗優（Rosario Murillo）為副總統與自己搭檔參選，尼加拉瓜「家天下」的狀況自此開始急遽失控。

1961年4月18日，尼加拉瓜共和國總統特使蘇慕薩將軍（中）抵台，外交部長沈昌煥（右）與國防部副參謀總長執行官馬紀壯（右）親抵機場歡迎。聯合報系圖庫

2021年11月，尼加拉瓜原本要進行總統改選，但反對派、包括對奧蒂嘉夫婦失望而離開桑定運動的其他左翼派系，先後推出的30幾位候選人都被奧蒂嘉政府，以「危害國家安全／危害國家主權」的模糊控罪逮捕入獄——於是在有名挑戰者慘糟「應抓盡抓」後，奧蒂嘉也在11月大選中以75%的壓倒性得票「如願連任」。

然而奧蒂嘉夫婦的「強制連任」手段，卻遭到國際社會與尼加拉瓜民間的強烈譴責，除了投開票前的嚴重舞弊問題之外，民間NGO與政治異議團體也都無法接受奧蒂嘉操弄大選的結果。除此之外，在選前選後，以美國、歐盟、與美洲國家組織（OAS）為首的西方國家，也都嚴厲地譴責奧蒂嘉政府集合暴力、貪腐、威權獨裁的「民主操弄」，並因此加碼對尼加拉瓜政府與高官的「國際經濟制裁」。

像是西班牙籍的歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）與美國總統拜登，在11月7日奧蒂嘉「宣布勝選」後不久，就極為憤怒地發表了一段制裁通告與譴責聲明：

「既不受民意歡迎、也沒正當取得民主授權，如今的尼加拉瓜已被奧特加與穆麗優家族改造為『專制國家』，眼下的一切暴政和當年的蘇慕薩家族如出一轍，這本該是奧蒂嘉與桑定黨人40年前搏命對抗的暴政——但如今我們看到的，卻是一場既不公平也不自由的『選舉啞劇』。」

接著美國聯邦政府就與歐盟、加拿大與英國...等政府，就以人權侵犯、嚴重貪腐、民主破壞與一系列的政治犯罪與針對性迫害是問題，接近同步地擴大對尼加拉瓜政府與奧蒂嘉親信高官，展開一系列以國際經濟風索為主的「加碼制裁」。

正是此時，奧蒂嘉政府才再次找上台灣提款——根據《金融時報》的消息說法，奧蒂嘉大概是在11月7日「連任勝選」後，趁著台灣官方禮儀傳統的致電道賀，向蔡英文總統提出「1億美元以上的加碼金援」。

熟悉兩岸戰略的美國學者葛來儀就認為，中國對台灣的「斷交潮戰略」大概只會引發難堪的反效果，並促成美國、日本、歐盟等西方國家擴大挺台的「鐘擺效應」。圖為2017年，蔡英文拜訪尼加拉瓜。 圖：總統府提供

奧蒂嘉政府之所以要求台灣追加1億美元援助，主要就是為了緩解美國經濟制裁的壓力——因為美國聯邦政府在11月爭議大選過後的緊縮制裁，不僅直接把「尼加拉瓜內政部」列入了國際制裁對象，奧蒂嘉本人的國家安全顧問也因為「主導中央官員詐取海關進出口關稅貪腐」而遭美國國務院點名為下一階段的制裁對象。

「當時，蔡英文總統『同意』了奧蒂嘉的1億美元請求，但這筆來自台灣的援助貸款卻始終沒有發出。」

《金融時報》引述兩名消息人士的說法表示：蔡英文政府雖然同意援助奧蒂嘉，但該筆信貸卻被台灣的銀行界「拒發貸款」，原因是尼國政府指定的收款單位與用途，似乎與「美國制裁清單」相互衝突，因此擔心因此觸犯美國規定、並惹火華府的台灣銀行圈，才一直無法把錢匯進尼加拉瓜，「這很可能是促使奧蒂嘉轉投中國，藉此報復、外交羞辱美國與台灣的原因。」

雖然《金融時報》的報導說法，把這筆「援助款周轉失敗」視為奧蒂嘉惱羞成怒的斷交動機。但尼加拉瓜一直存有「轉投中國」的想法，其實也一直是國際外交圈公開的秘密。例如說今年年中的WHA大會上，尼加拉瓜就曾故意不按照承諾替台發聲，各種「給台北看臉色」的爭議敲打，也讓雙邊互信一直有所嫌隙。

不過尼加拉瓜的斷交事件，雖然讓國際輿論——特別是美國——擔心起，中國可能緊接追加的「斷交潮攻勢」，因為在疫情與全球經濟壓力的衝擊下，同樣與台關係出現雜音的宏都拉斯、巴拉圭，國內同樣發生反獨裁抗爭的史瓦帝尼、甚至是教廷，與中華民國的邦交也都曾在過去一年內出現危機。

但像是熟悉兩岸戰略的美國學者葛來儀就認為，中國對台灣的「斷交潮戰略」大概只會引發難堪的反效果，並促成美國、日本、歐盟等西方國家擴大挺台的「鐘擺效應」。