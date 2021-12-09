尼加拉瓜與台斷交的時機 是對台灣最後的溫柔？

挑準了美國召開民主峰會同日，尼加拉瓜 宣布與受拜登總統邀請參加峰會的中華民國 斷交，轉向承認北京 ，顯然在美中之間選好了邊；這一局，美國控制不了向來不睦的尼國總統奧蒂嘉(Daniel Ortega)，護不了台灣，也輸給了北京。

最近一段時間，各界關注宏都拉斯總統大選及未來台灣與宏國的關係是否生變；不過，在美國官員赴宏都拉斯交涉後，原本聲稱勝選將與北京建交的卡斯楚(Xiomara Castro)陣營改口，稱只要與美國關係良好，就不需要與北京建立外交關係。

美國出手維護宏都拉斯與台灣邦交後，台方鬆了一口氣。眼看美國如此關切台灣的外交關係，另一友邦瓜地馬拉總統賈麥岱(Alejandro Giammattei)最近在華府演講，直接把與台維持外交關係，當作與美國友好的證明之一。

兩岸外交角力早已成美中影響力之戰，台灣官方雖不願意承認，但在維護邦交的實質上，台灣已使不上力，得靠美國挺住。如今美國維護台灣在中美洲邦交國的局面，像極了1960年後，美國每年為維護中華民國在聯合國的代表權，不斷折衝與付出，台灣也依賴美國屏障甚深。只是美國護台的戰術逐年消蝕，終至連提出「雙重代表權」都無效的1971年，中華民國駐聯合國大使周書楷黯然宣布退出聯合國。

問題正是美國，畢竟美國不一定對每個台灣的友邦，都有相同影響力與吸引力。

尼加拉瓜11月舉行的大選遭美國等民主國家批不民主，美國還制裁奧蒂嘉等尼國政府高官，尼國受國際孤立，提出退出美洲國家組織(OAS)等情勢，讓它逐漸遠離美國，靠向中國。

曾有分析人士說，台灣維護邦交背後若無美國出力，北京可輕易奪走所有邦交國。最近一系列令北京不滿的發展，包括設立駐立陶宛台灣代表處、美國邀請台灣參與民主峰會等，北京有意出手，而與美關係惡化的尼加拉瓜自然成為順水推舟的目標。

中華民國駐尼加拉瓜大使李岳融11月剛到任，一個月內，除了公開主持貧民新屋捐贈，另也捐贈尼加拉瓜教育單位約百萬美元，當地媒體有所報導，卻未看到台灣外交部宣傳。記者近日詢問台外交部，僅表示尼加拉瓜學童午餐計畫是台尼兩國雙邊合作架構下的一項計畫，多年來執行成效良好，備受尼國各界的肯定。

中華民國過去五年分別與巴拿馬、薩爾瓦多等多國斷交後，理論上外交資源可以更集中，有助吸引還在的邦交國；然而，這些所謂備受肯定的計畫、數十年的情誼，仍不敵國際現實。

在前任駐尼國大使、資深外交官吳進木離任後才宣布斷交，大概是尼國最後的溫柔。此情此景，猶如巴拿馬選在中華民國最後兩任大使劉德立與曹立傑交接不久，就宣布斷交如出一轍。

不久前，台外交部長吳釗燮在立院被問及尼加拉瓜有無可能外交轉向，他仍有信心回說，「目前觀察應該是不會」。如今看來，若不是吳釗燮有意隱瞞，就是完全誤判局勢。

對於尼加拉瓜決定片面終止與我國外交關係，台外交部表示至感痛心與遺憾；對於蔡政府任內五年斷交八國，每次卻只能對自己的無力感到遺憾，台灣人民或許才更痛心吧。