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蔡政府任內22邦交國剩14國 這2國也被點名邦誼危險

記者蔡晉宇／台北報導
外交部宣布即日終止與尼加拉瓜共和國的外交關係。圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供）
外交部宣布即日終止與尼加拉瓜共和國的外交關係。圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供）

尼加拉瓜政府今天宣布，與中華民國斷絕外交關係。尼加拉瓜是蔡英文總統任內第八個斷交的友邦，目前友邦的數量只剩14國。回顧歷史，自中共建國後，台灣就經歷多次斷交潮，近代數任總統李登輝、陳水扁、馬英九等人任內，邦交國雖有起伏，但整體仍呈現下降趨勢，包括教廷、宏都拉斯等，近期也都傳出邦交不穩消息。

台近30年來的邦交國數量，從李登輝時期最多達31國，自1988年起不斷銳減，陳水扁時期邦交國仍降至23國；馬英九時期實行「活路外交」，僅與甘比亞斷交，維持住22個邦交國；蔡英文上任以來，陸續斷交友邦包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯等。

近年台方與友邦邦交不穩時有所聞，10月底外媒報導，中國大陸要求教廷與台灣斷交換取梵中建交，教廷則要求「先在北京設使館」再談台梵關係，中國未同意，情勢陷入僵持。外交部發言人歐江安則表示，台梵邦誼友好，各項溝通管道暢通。

另一友邦宏都拉斯在總統大選期間，反對黨候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，若勝選將與中國大陸建交，與台灣斷交。宏都拉斯上月28日總統大選最終結果，卡斯楚勝出。一名美國國務官員向媒體表示，已向宏都拉斯所有主要（總統大選）參與者明確表達，想要看到台宏關係持續下去。

尼加拉瓜政府宣布與中華民國斷交 與中國建交

台外交部：即起終止與尼國外交關係 停止援助計畫

邦交 馬英九 尼加拉瓜 台灣

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台外交部：即起終止與尼國外交關係 停止援助計畫

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