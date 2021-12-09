俄烏戰雲密布 美：動武改變兩岸現狀為嚴重錯誤

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國對台做法信守一個中國政策和台灣關係法，反對片面以武力改變兩岸現狀，並清楚諭知中方「任何相關舉動都是嚴重且危險的錯誤」。美聯社

俄羅斯 在烏克蘭 邊境增兵，包含美國在內的西方國家分別示警俄羅斯別入侵烏克蘭，這也使外界將烏克蘭處境和面臨中國軍事壓力的台灣相比；美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國對台做法信守一個中國政策和台灣關係法 ，反對片面以武力改變兩岸現狀，並清楚諭知中方「任何相關舉動都是嚴重且危險的錯誤」。

普萊斯表示，以烏克蘭類比台灣失之輕率，這是每個「政體」都不一樣；在談到此事時，普萊斯一度稱「國家」，隨即修正為「政體」。

普萊斯說，美國立場明確，支持烏克蘭領土完整、主權與獨立，對台則堅定不移信守台灣關係法；若烏克蘭遭軍事入侵，美國準備好實施一系列強硬的嚇阻手段，美國也清楚表示，任何片面以武力改變台海現狀的行為，都將是嚴重錯誤。

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普萊斯表示，片面就是片面，適用於想要改變現狀的任何人；針對近期中國對台灣實施的脅迫行為，美方反對任何只會加劇台海緊張的作為，並予以強烈譴責。

普萊斯表示，台海現狀為區域乃至全球在過去40年間帶來利益，美國不願見到現狀迫於武力而終止。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點