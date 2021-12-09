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美國以「中國對柬埔寨的影響力」 宣布對柬武器禁運

美國以「中國對柬埔寨的影響力」 宣布對柬武器禁運

記者陳言喬／即時報導
柬埔寨總理洪森（右）與中國外長王毅。（美聯社）
柬埔寨總理洪森（右）與中國外長王毅。（美聯社）

在日前柬埔寨總理洪森怒批美國得寸進尺、「雲壤海軍基地不再歡迎你」之後，美國決定對柬埔寨實施武器禁運和新的出口限制，理由是美方所稱的「中國對柬埔寨日益增強的軍事影響力」以及柬埔寨國內存在所謂「人權」和「腐敗」問題。

環球網引述路透8日報導稱，美國國務院商務部採取上述的這些行動反映「華盛頓為抗衡中國在東南亞日益增長的影響力所做的努力」，而「柬埔寨已經成為中國在該地區最重要的盟友之一」。

根據提交給「聯邦公報」的文件，美國國務院將柬埔寨加入禁止所有武器輸出的國家的名單。該文件宣稱「柬埔寨繼續允許中華人民共和國擴大其軍事存在並在泰國灣修建用途具有排它性的設施」。此外，宣佈武器禁運的文件也將柬埔寨國內存在所謂「腐敗」和「侵犯人權」問題作為理由。

關於該禁令的影響，路透稱尚不清楚，但報導援引斯德哥爾摩和平研究所的報告，美國並不是柬埔寨的武器供應方。

環球網報導，今年11月，美國以所謂「涉嫌在中國承建的海軍基地專案中存在腐敗問題」為由，宣佈制裁兩名柬埔寨高級軍事官員。中國外交部發言人汪文斌當時對此回應說，我想強調的是中方一貫反對美方實施單邊制裁和所謂的長臂管轄，反對美方粗暴干涉別國內政。

未久，12月3日，「柬中時報」以「洪森怒批美國得寸進尺：雲壤海軍基地不再歡迎你」！為題報導稱，柬埔寨總理洪森宣布不再歡迎美方訪問柬埔寨的雲壤海軍基地。他暗批美國說，「雲壤海軍基地不是犯罪場所，你到底想去調查什麼，我上次給你去訪問，你還不滿意，你知道訪問是什麼意思嗎？我給你去訪問，不是給你去搜查，請你認清這一點」。

柬埔寨跟中共關係良好，從其國王到現任總理都與中國有深厚友誼，被稱為「柬鐵」。中國外交部發言人汪文斌11月4日就曾表示，中柬是鐵杆朋友。「我們願同兄弟的柬埔寨人民一道，繼續深化各領域務實合作，助力柬方恢復經濟，改善民生，讓中柬友誼比鐵還硬、比鋼還強」。

國務院 東南亞 商務部

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