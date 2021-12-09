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維吾爾族法庭判中國種族滅絕 世維會籲阻止並追責

中央社台北9日電
主持維吾爾法庭的（Uyghur Tribunal）英國律師尼斯（Geoffrey Nice，圖）宣判指出：「本法庭確信中華人民共和國已對一項蓄意而且系統性的共同政策發揮作用，藉由限制和降低維吾爾族生育，長期地以降低維吾爾和其他少數民族人口的手段，來達成所謂『優化』新疆人口目標。」美聯社
主持維吾爾法庭的（Uyghur Tribunal）英國律師尼斯（Geoffrey Nice，圖）宣判指出：「本法庭確信中華人民共和國已對一項蓄意而且系統性的共同政策發揮作用，藉由限制和降低維吾爾族生育，長期地以降低維吾爾和其他少數民族人口的手段，來達成所謂『優化』新疆人口目標。」美聯社

英國民間法院「維吾爾族法庭」今天判決中國在新疆對維吾爾人和其他少數民族犯下種族滅絕罪。世界維吾爾代表大會呼籲聯合國和各國依國際法履行其法律和道德義務，阻止種族滅絕並且追責。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，主持維吾爾法庭的（Uyghur Tribunal）英國律師尼斯（Geoffrey Nice）宣判指出：「本法庭確信中華人民共和國已對一項蓄意而且系統性的共同政策發揮作用，藉由限制和降低維吾爾族生育，長期地以降低維吾爾和其他少數民族人口的手段，來達成所謂『優化』新疆人口目標。」

「對維吾爾人而言，這是歷史性的一天。」世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）今天發布新聞稿，引述主席多里坤．艾沙（Dolkun Isa）說：「獨立機構作出裁決，承認維吾爾種族滅絕，讓維吾爾人和其他倖存者發聲，成為他們對準司法機構提出第一手證據的唯一的場合。」

多里坤．艾沙強調，此一判決是邁向國際社會更廣泛承認維吾爾種族滅絕的關鍵一步，他再次緊急呼籲聯合國和「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）所有締約國，依國際法履行其法律和道德義務，阻止持續在發生的種族滅絕，並且對犯下這些罪行者追責。

多里坤．艾沙去年6月正式要求尼斯成立並主持獨立的人民法庭，以調查對維吾爾人的「持續暴行和可能的種族滅絕」。維吾爾族法庭去年9月3日正式成立。

新聞稿指出，專家小組審逾閱逾500位證人聲明，有逾30位證人出庭作證，就其所受中國壓迫政策和拘留營體系侵害的親身經驗提出供述，另有40位專家證人也對法庭作證。

絕大多數證人都強調拘留營中存在系統性折磨和強暴、強迫勞動、維吾爾婦女遭強制絕育和墮胎，並且遭以監視系統侵害。有關證詞得到30多位專家證人證實，他們以自身的研究和調查幫助揭露中國政府罪行及有關布局，以及中國共產黨決策過程，證明了對於種族滅絕調查結果至為關鍵的種族滅絕意圖。

世維會總部在德國慕尼黑，發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）今天告訴中央社，基於上述判決，世維會再次呼籲國際社會針對維吾爾種族滅絕一事採取堅定場。

他表示，截至目前，美國政府和其他7個民主國家國會（加拿大、英國、荷蘭、立陶宛、比利時、捷克、美國）已承認中國的作為構成種族滅絕和違反人道罪。迪里夏提說：「然而，包括聯合國在內，『聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約』絕大多數締約方仍然可恥地默不作聲。」

他呼籲各國、國際機構，以及企業和個人，與中國往來的時候，從現在起應該將上述判決納入考量。世維會並且再次要求聯合國援引「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」第8條，支持設立獨立的聯合國機制，針對中國在東突厥斯坦所犯罪行進行調查和記錄。

當地人將中國新疆維吾爾自治區稱為東突厥斯坦，維吾爾人是世居當地的突厥民族之一。除政治統治外，東突厥斯坦的歷史、文化、宗教、種族、習俗與中亞一體，也被視為中亞的一部分。

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