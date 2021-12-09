民主峰會開幕拜登演說 強調民主面臨挑戰需要復興

美國總統拜登9日在首屆民主峰會開場致詞。美聯社

拜登 總統9日召集110國領袖透過視訊參加一連兩天的首屆「民主峰會 」，希望能夠在威權體制橫行的情勢下，會後以一年的具體行動強化全球民主體制，實體的民主峰會預定明年下半年舉行。

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影片來源：The Summit for Democracy Interventions

拜登在國務卿布林肯 的陪同下發表開場白，表示召開民主峰會的想法在他心裡醞釀已久。全球民主已經連續五年倒退，包括美國在內，此等挑戰需要群策群力加以因應，峰會提供與會國家交換經驗的場合，重要的是付諸行動。拜登以林肯的名言「民有、民治、民享」，強調言論和宗教自由的重要性。

拜登表示：「全球民主及人權面對持續且令人憂心的挑戰之際，現在更需要有人為捍衛民主挺身而出」。拜登並宣布啟動「民主復興的總統倡議」，計畫提供4億2440萬美元在攸關施政透明度與問責制的五大領域。

五大領域包括：支持自由獨立運作的媒體、肅貪、強化民主改革者、促進民主的科技、捍衛自由公平的選舉與政治過程。

影片來源：YouTube Washington Post

拜登2月首度發表外交政策演說時宣示，將讓美國重返全球領導地位，對抗中俄為首的極權勢力，民主峰會將提供驗證。中俄都未獲邀，菲律賓、巴西和波蘭等威權色彩漸濃的國家反而受邀。今年1月6日前總統川普支持者衝進國會的暴動，也讓美國引以為傲的民主體制蒙塵。拜登表示，民主體制有自我調整、自我改善的功能。

華府希望藉由峰會推動對科技的妥善應用，避免人民隱私遭到侵害或政府藉此加強監視偵蒐。

美國非營利機構「自由之家」主任博雅吉安認為，民主峰會有助於讓搖搖欲墜的民主政體可以做得更好，促進民主國家間的合作：「但是必須等到了解與會國家做了哪些承諾，以及未來一年的落實程度，才能對峰會做出整體評估」。

美國主管公民安全、民主與人權事務的國務次卿澤雅表示，這場峰會將已完備和發展中的民主政體聚在一起，協助各國政府履行對人民的承諾。

至於一年後發現有某些國家光說不練，美國是否會撤回邀請，澤雅不願回應。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點