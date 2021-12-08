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美企明年調薪幅度上看3.9% 物價恐跟漲 加速通膨惡化

編譯柯立偉／綜合8日電
智庫「工商協進會」預測明年各企業平均會有3.9%的調薪。 (Getty Images)
智庫「工商協進會」預測明年各企業平均會有3.9%的調薪。 (Getty Images)

華爾街日報(WSJ)報導，智庫「工商協進會」(Conference Board)將發布的工資水平報告，預測明年各企業平均會有3.9%調薪，將薪資水平拉抬至2009年水準，以因應通貨膨脹壓力，並以此為招募人才、盡可能滿足各企業現有缺工狀況的手段；不過調薪措施可能進一步惡化通貨膨脹，推動物價上漲。

工商協進會指出，自11月以來針對全國229間公司企業進行調查，受訪企業中有39%表示公司為因應通貨膨脹，有預留調薪空間；零售商「Biglots Inc.」首席財務長拉姆斯登(Jonathan Ramsden)表示，因通貨膨脹、物價上漲、人力短缺等多重因素影響，公司預計明年會面臨更龐大的成本支出。

事實上，相比於通貨膨脹，缺工才是推動各企業調薪的重要動力；根據勞工部11月公布的就業概況報告，全美截至9月為止共開出950萬個職缺，因此今年6月時私人企業的工資、福利等，比起去年同期高3%；勞工統計局上周又發布最新數據，11月勞工的平均時薪比去年增加4.8%；此外，進五個月薪水成長幅度約5%，也比去年8月至12月間漲幅更高，顯見各企業都在積極撒錢搶人。

然而，工商協進會表示，調薪的公司會把增加的人事成本轉嫁到產品價格上，導致各大企業的調薪措施可能使早已因供應鏈大亂而惡化的通貨膨脹問題進一步惡化；因此，經濟環境很可能就此陷入通貨膨脹與調升薪資的惡性循環之中；工商協進會經濟學者拉文農(Gad Levanon)說：「薪資水準與通貨膨脹之間的關聯性提高到近幾十年來最強的水平。」

聯邦準備理事會(Fed)最近也改變以往「通膨只是暫時性」的論調，表示「推動通膨加劇的各項因素預計將至少持續到明年」；另方面，聯準會上月底起已開始縮減資產購買規模，預計到明年6月中旬就會全部停止購買資產，若再進一步提前加息，很有可能讓美元迅速轉趨弱勢；如此一來，必會加大通膨影響，促使大宗物資持續暴漲。

通貨膨脹 勞工部 華爾街

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