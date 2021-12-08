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解放軍脅迫蓄意挑釁 美：強化台灣自我防衛為當務之急

記者張文馨／華盛頓報導
美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner），本報資料照片。（記者張文馨／攝影。）
美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner），本報資料照片。（記者張文馨／攝影。）

美國聯邦參議院外交委員會8日舉行「台灣政策的未來」聽證會，聚焦安全；國防部印太事務助理部長瑞特納指出，中國對台脅迫行動破壞穩定，是「蓄意挑釁」，而強化台灣自我防衛為當務之急，也是嚇阻的要件。

國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）表示，要確保兩岸穩定，就需強化美國的軍事嚇阻能力。

瑞特納（Ely Ratner）說，北京從未放棄以軍事侵略台灣，很可能正在準備一場促成兩岸統一的突發事件，中方對台動武且阻止或延後第三方的介入；解放軍在台灣周圍空中和海上的脅迫行動，破壞穩定、蓄意挑釁，還增加誤判可能性。

「毫無疑問地，強化台灣自我防衛仍當務之急，也是嚇阻的要件。」瑞特納說，美國依據台灣關係法致力協助台灣強化自我防衛能力。

瑞特納也在證詞中讚許蔡英文總統投資國防的決定；國防部之後發布的新聞稿將蔡稱為「中華民國總統」。

康達表示，40多年來，以台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證為基礎的一個中國政策，促進區域和平與繁榮；這項政策擴大並深化美台合作，確保台灣的未來在自由且免受中共脅迫的狀況下，由其人民自己決定。

康達與瑞特納為美國外交和國防兩部門直接負責對台政策的最高級別官員，8日同場說明台灣政策；他們關切中國對台灣、區域及全球的挑釁行動，稱美國要強化嚇阻力量，與盟友合作，且毋須改變對台的戰略模糊（strategic ambiguity）政策。

此外，康達說，中國打壓立陶宛和台灣的往來，甚至直接將手伸入台灣內部，北京越是壓縮台灣的外交空間，越是把台灣和台灣人民推得更遠。

談到如何避免誤判，康達說，美國要在區域盟友面前兌現承諾，協助盟友累積抵抗中國的能力，並維持美中最高層級的往來（如拜習會）；瑞特納說，正在更新美中軍事關係，部長辦公室和印太司令部均能與解放軍對口溝通，執行危機溝通與管理。

「戰略模糊」意指美國依一中政策支持台灣確保自我防衛的能力，但不明確保證，當中共解放軍犯台時會協防台灣；該戰略被認為能有效遏止北京野心，符合美國國家利益；隨著兩岸情勢緊張，華府湧現屏棄模糊走向清晰的呼聲，未獲拜登政府青睞。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）在證詞中讚許蔡英文總統投...
美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）在證詞中讚許蔡英文總統投資國防的決定；國防部之後發布的新聞稿將蔡稱為「中華民國總統」。（取材自美國國防部網站）

北京 解放軍 國防部

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