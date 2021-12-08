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烏克蘭邊境局勢難解 拜登：不會派遣美軍保衛

編譯張君堯／綜合報導
美國總統拜登表示「不考慮派美國軍隊保衛烏克蘭」，以應對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結。（Getty Images）
美國總統拜登表示「不考慮派美國軍隊保衛烏克蘭」，以應對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結。（Getty Images）

美國總統拜登（Joe Biden）表示「不考慮派美國軍隊保衛烏克蘭」，以應對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結。

衛報報導，拜登在與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）進行對話、以避免軍事危機後，他向記者表示派遣美國軍隊「不在談判桌上」，但也還警告普亭「如果俄羅斯對烏克蘭發動襲擊，將產生『嚴重後果』」，並表示美國將為烏克蘭軍隊提供防禦能力。

拜登還表示，他希望宣布俄羅斯與至少4名北約成員國舉行「更高級別的會議」，以解決俄羅斯當局的抱怨。拜登表示，他希望能夠在10日前宣布這些會議，據悉，會談將包括「至少4個主要北約盟國和俄羅斯討論相關未來的擔憂」。

普亭也向記者表示「我想再次強調：會談是非常開放、實質性的，我會說是建設性的。無論如何，我希望美方對我們會晤的結果有同樣的看法，我們可以繼續這種對話。在我看來這是最重要的」。

拜登和普亭7日的線上峰會似乎沒有取得進展，但克里姆林宮聲明表明「俄羅斯尚未放棄談判」，拜登定於9日與烏克蘭總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky）會談。俄羅斯和美國當局都對進一步會談作出含糊確認，但會談的確切主題和時程尚不清楚。

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