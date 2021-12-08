我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：Omicron再感染風險更高 但較Delta溫和

追隨盟友腳步 加拿大宣布外交抵制北京冬奧

抗俄 德允關閉北溪2號

國際組／綜合報導
11月拍攝的衛星畫面顯示，俄軍戰車、裝甲車在俄國北方的葉利尼亞集結。情報顯示，俄國已在烏克蘭邊界集結10萬大軍。Getty Images
11月拍攝的衛星畫面顯示，俄軍戰車、裝甲車在俄國北方的葉利尼亞集結。情報顯示，俄國已在烏克蘭邊界集結10萬大軍。Getty Images

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日表示，美國官員已得到德國當局承諾，一旦俄國入侵烏克蘭，德方就會關閉北溪天然氣二號管線。

白宮表示，萬一俄國進行侵略行為，德國已承諾關閉穿越波羅的海、從俄國輸送天然氣到德國的北溪二號管線。

據白宮說法，美國總統拜登7日告訴俄國總統普亭，西方國家擔心俄國將入侵烏克蘭，並警告莫斯科一旦挑起軍事衝突，將以「強烈經濟反制和其他措施」作為懲罰。

蘇利文說，北溪二號還沒有正式營運，這讓西方國家取得比普亭更大的優勢。

北溪二號是由俄國能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司旗下子公司負責營運。美國和其他批評者認為，北溪二號將讓歐洲增加對俄國能源的依賴。這條管線啟用後，烏克蘭收取的天然氣過境費將減少，美國也更難對歐洲銷售天然氣。

蘇利文在白宮說：「如果普亭希望那條管線正常輸送天然氣，他應該不會想要冒險入侵烏克蘭。」蘇利文說，美國一直與即將卸任和新組成的德國政府接觸，討論一旦俄國入侵烏克蘭，北溪二號的狀況將如何，但他拒絕進一步透露雙方對話的內容。

蘇利文說，美國官員稱他們已得到德方保證，會將北溪二號關閉，但目前尚不清楚雙方是否已就入侵的定義取得共識。

俄國 天然氣 烏克蘭

上一則

世衛：Omicron再感染風險恐更高 但可能較Delta溫和

延伸閱讀

拜登視訊會普亭 力挺烏克蘭…若俄入侵 將協助防衛

拜登視訊會普亭 力挺烏克蘭…若俄入侵 將協助防衛
美俄對烏克蘭目標迥異 紐時：恐俄放手一搏

美俄對烏克蘭目標迥異 紐時：恐俄放手一搏
世界大戰一觸即發？拜登－普亭「烏克蘭戰雲」危機熱線

世界大戰一觸即發？拜登－普亭「烏克蘭戰雲」危機熱線
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
15歲的兇嫌柯朗伯利的刑事照。(美聯社)

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

2021-12-02 12:09

超人氣

更多 >
芝加哥71歲華翁遭開18槍致命 警公布受害者身分

芝加哥71歲華翁遭開18槍致命 警公布受害者身分
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣

白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣