抗俄 德允關閉北溪2號

11月拍攝的衛星畫面顯示，俄軍戰車、裝甲車在俄國北方的葉利尼亞集結。情報顯示，俄國已在烏克蘭邊界集結10萬大軍。Getty Images

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日表示，美國官員已得到德國當局承諾，一旦俄國 入侵烏克蘭 ，德方就會關閉北溪天然氣 二號管線。

白宮表示，萬一俄國進行侵略行為，德國已承諾關閉穿越波羅的海、從俄國輸送天然氣到德國的北溪二號管線。

據白宮說法，美國總統拜登7日告訴俄國總統普亭，西方國家擔心俄國將入侵烏克蘭，並警告莫斯科一旦挑起軍事衝突，將以「強烈經濟反制和其他措施」作為懲罰。

蘇利文說，北溪二號還沒有正式營運，這讓西方國家取得比普亭更大的優勢。

北溪二號是由俄國能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司旗下子公司負責營運。美國和其他批評者認為，北溪二號將讓歐洲增加對俄國能源的依賴。這條管線啟用後，烏克蘭收取的天然氣過境費將減少，美國也更難對歐洲銷售天然氣。

蘇利文在白宮說：「如果普亭希望那條管線正常輸送天然氣，他應該不會想要冒險入侵烏克蘭。」蘇利文說，美國一直與即將卸任和新組成的德國政府接觸，討論一旦俄國入侵烏克蘭，北溪二號的狀況將如何，但他拒絕進一步透露雙方對話的內容。

蘇利文說，美國官員稱他們已得到德方保證，會將北溪二號關閉，但目前尚不清楚雙方是否已就入侵的定義取得共識。