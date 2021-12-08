2021富比世全球百大權勢女性 貝佐斯前妻史考特排第一

「富比世」雜誌公布2021年「全球百大最有權勢女性」名單，亞馬遜創辦人貝佐斯前妻史考特排第一。美聯社

「富比世 」雜誌公布2021年「全球百大最有權勢女性」名單，總統蔡英文排名從去年的第37升至第9，亞馬遜創辦人貝佐斯前妻史考特排第一，德國前總理梅克爾 則跌出榜外。

富比世（Forbes）寫道，當前兩岸關係正處於數十年來最緊繃，蔡英文總統尋求在地緣政治棋局中捍衛台灣民主，排名升至第9；去年台灣透過制定嚴格疫調追蹤計畫，避免大規模感染，蔡英文在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時期的領導也被視為全球典範。

梅克爾（Angela Merkel）長年占據「全球百大最有權勢女性」（World’s 100 Most Powerful Women）龍頭位置，但在領導歐洲最大經濟體德國16年後，梅克爾今天交棒，使得女性權勢排名出現新風貌。

今年排名第一的慈善家史考特（MacKenzie Scott）是貝佐斯（Jeff Bezos）的前妻，也是當前全球第3富有的女性，但她的影響力不是因為她執掌某家大企業、國家或政府機構。

「富比世女性」（ForbesWomen）編輯麥格拉斯（Maggie McGrath）寫道：「無庸置疑，史考特隻手顛覆億萬富翁捐贈財富的模式，同時支持企圖打破現狀的事業。當她的前夫等億萬富翁奔向太空，史考特不僅運用她的巨富支援行善的非營利事業，也挑戰了這個國家積累財富和權勢的方式。」

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）排名第2。今年上任的她是美國歷史上地位最高的女性政治家，她的出現提醒世人，女性對橢圓形辦公室大位的渴望並非不可企及。

排名第3的歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）與第8的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）都是歐盟 官員，她們在歐盟史上最不穩定的時刻之一，分別領導歐盟最高權力機關。

另外，台灣出生的超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）今年也榜上有名，位居第49。

蘇姿丰1969年生於台南，3歲時跟著父親蘇春槐移居美國，取得麻省理工學院（MIT）電機工程學士、碩士與博士學位後，陸續進入德州儀器（TI）與國際商業機器公司（IBM）任職，於2012年轉任超微擔任資深副總裁，並於2014年10月升任總裁兼執行長至今。