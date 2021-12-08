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布林肯將訪馬來西亞 加強供應鏈等多面向合作

中央社新加坡8日專電
國務卿布林肯預計14日至15日訪問馬來西亞，期間將拜會馬來西亞首相及外長。美聯社
國務卿布林肯預計14日至15日訪問馬來西亞，期間將拜會馬來西亞首相及外長。美聯社

國務卿布林肯預計14日至15日訪問馬來西亞，期間將拜會馬來西亞首相及外長；這趟訪問將提供強化兩國多面向合作的機會，包括因應疫情、建立強韌供應鏈等方面。

馬來西亞外交部晚間發布新聞稿表示，布林肯（Antony Blinken）將於14日至15日訪問大馬，這是他上任後首訪馬國，將由馬國外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）接待。布林肯也預計拜會馬國首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）。

美國國務院指出，布林肯將於13日至16日訪問印尼、馬來西亞及泰國。訪問馬來西亞期間，他將推進兩國在處理疫情、建立強韌供應鏈及確保自由、開放印太區域等共同挑戰上的夥伴關係。

馬國外交部表示，布林肯這趟訪問將提供進一步加強兩國多面向合作與探索新合作計畫的機會；兩國在貿易投資、數位及綠色經濟、網路安全、防衛、健康、觀光、教育等領域的合作及人民之間的關係，為雙方帶來益處。這趟訪問也將觸及共同關切的國際及區域議題。

美國是馬來西亞主要貿易及投資夥伴之一，馬國外交部說，美國與馬來西亞的全面夥伴關係持續做為兩國多面向、互利合作的架構。

美中兩強競爭之際，近幾個月美國官員頻訪東南亞。外電報導，美國拜登政府正加強與東南亞的交往，且認為東南亞在對抗中國日增影響力上扮演核心角色。

馬國外長塞福丁12月初才赴中國訪問，與中國外長王毅共同主持中馬合作高階委員會首次會議，布林肯下週就將到馬來西亞訪問。

繼美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）後，布林肯是近一個多月來第3位造訪東南亞的美國官員。

布林肯 東南亞 國務院

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