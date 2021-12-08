輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞藥廠與德國BioNTech藥廠8日上午發表聲明指出，已經完成接種兩劑輝瑞疫苗的民眾，如果再打第三劑，身體當中的抗體指數將大幅提高。(美聯社)

輝瑞 藥廠(Pfizer)與新冠疫苗 研發夥伴德國BioNTech藥廠8日上午發表聲明指出，已經完成接種兩劑輝瑞疫苗的民眾，如果再打俗稱補強針的第三劑，身體當中的抗體指數將大幅提高，有助於抵抗Omicron變種病毒 ，進而達到降低Omicron傳播的目的。

輝瑞與BioNTech引述最新出爐的研究報告指出，接種兩劑新冠疫苗並不足以預防Omicron變種病毒。華盛頓郵報報導，這份報告尚未經過同儕審核，但印證了7日公布的南非科學家團隊研究報告結論。

華盛頓郵報報導，輝瑞最新公布研究報告與南非研究報告都指出，只要人體當中的抗體指數提高，就有足夠的保護力可以對抗Omicron變種病毒。

在輝瑞與BioNTech藥廠的研究當中，研究人員對已經接種疫苗的民眾取得抽血樣本，檢測發現接種兩劑疫苗民眾，抗體不足以防禦突破性感染(breakthrough infections)，意味著可能無法抵擋Omicron變種病毒。

報告當中指出，接種兩劑輝瑞疫苗的民眾仍然在T細胞(T cells)保護之下可以避免感染新冠病毒之後陷入重症。

輝瑞藥廠總裁兼執行長博爾拉(Albert Bourla)在聲明中說，對於防止Omicron變種病毒株引發重症，接種兩劑疫苗仍可提供保護效果，但從研究報告的初步數據看來，接種第三劑輝瑞疫苗的保護效果可以大幅提高。

他表示，若要避免新冠病毒進一步擴散，最佳預防之道就是盡可能讓更多民眾完成接種(fully vaccinated)兩劑疫苗，然後再追加補強針。

華盛頓郵報報導，輝瑞已針對Omicron變種病毒研發特定疫苗，但目前尚未決定民眾是否需要接種特殊疫苗。輝瑞估計，如果變種病毒疫苗研發成功，約可在100天左右開始配送疫苗，博爾拉本周稍早曾說，新版的輝瑞變種病毒疫苗可望在明年3月研發成功，輝瑞預期2022年可望生產總計40億劑新冠疫苗。