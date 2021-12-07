我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：美將採取一切行動 阻中國武統台灣

微軟反擊數位間諜 接管40多個遭中國駭客入侵網站

Omicron出現「隱形版本」 研究：PCR難篩出新變種

編譯張君堯／綜合報導
根據科學家的最新研究， 已經確定Omicron變種病毒的「隱形版本」、使用PCR篩檢無法將其與其他變種區分開來。(美聯社)
根據科學家的最新研究， 已經確定Omicron變種病毒的「隱形版本」、使用PCR篩檢無法將其與其他變種區分開來。(美聯社)

根據科學學者的最新研究，一種Omicron變種的「隱形版本」、使用PCR篩檢無法將其與其他變種區分開來的病毒被發現，公共衛生官員也展開部署以快速了解世界各地的傳播情況。

「衛報」報導，隱形Omicron與標準Omicron具有許多共同突變，但前者缺乏特定的基因變化，這讓PCR無法快速篩檢辨識，部分科學學者已經非正式地將這種新發現變種稱為「隱形Omicron」（Stealth Omicron）。

Omicron新版本的發現促使研究人員將譜系分為標準Omicron「BA.1」和新版本「BA.2」。倫敦大學學院教授巴魯（Francois Balloux）指出「Omicron有兩種譜系，BA.1和BA.2在基因上有很大的差異」。

研究人員表示，現在要得知新形式的Omicron是否會以與標準Omicron相同的方式傳播還「為時過早」，但隱形版本在基因上是不同的，因此可能會有不同表現。近期已經在南非、澳洲和加拿大首次發現這種隱形Omicron，但它可能已傳播得更為廣泛。

雖然隱形版本仍屬於Omicron病毒，但基於基因上的極大差異，如果它迅速傳播，仍可能成為新一種「關注變種病毒」。一位研究人員表示，BA.1和BA.2兩種變種快速連續出現並具有共享突變是「令人擔憂的」。

Omicron 篩檢 變種病毒

上一則

白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣

延伸閱讀

南加長堤報告首例新變種病毒Omicron感染病例

南加長堤報告首例新變種病毒Omicron感染病例
佛奇：Omicron傳染力高 但重症率可能較低

佛奇：Omicron傳染力高 但重症率可能較低

補強針需求大 疫苗站排長龍

補強針需求大 疫苗站排長龍
荷蘭前女王驚傳染疫 英國現Omicron社區傳播

荷蘭前女王驚傳染疫 英國現Omicron社區傳播

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心