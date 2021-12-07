Omicron出現「隱形版本」 研究：PCR難篩出新變種

根據科學家的最新研究， 已經確定Omicron變種病毒的「隱形版本」、使用PCR篩檢無法將其與其他變種區分開來。(美聯社)

根據科學學者的最新研究，一種Omicron 變種的「隱形版本」、使用PCR篩檢 無法將其與其他變種區分開來的病毒被發現，公共衛生官員也展開部署以快速了解世界各地的傳播情況。

「衛報」報導，隱形Omicron與標準Omicron具有許多共同突變，但前者缺乏特定的基因變化，這讓PCR無法快速篩檢辨識，部分科學學者已經非正式地將這種新發現變種稱為「隱形Omicron」（Stealth Omicron）。

Omicron新版本的發現促使研究人員將譜系分為標準Omicron「BA.1」和新版本「BA.2」。倫敦大學學院教授巴魯（Francois Balloux）指出「Omicron有兩種譜系，BA.1和BA.2在基因上有很大的差異」。

研究人員表示，現在要得知新形式的Omicron是否會以與標準Omicron相同的方式傳播還「為時過早」，但隱形版本在基因上是不同的，因此可能會有不同表現。近期已經在南非、澳洲和加拿大首次發現這種隱形Omicron，但它可能已傳播得更為廣泛。

雖然隱形版本仍屬於Omicron病毒，但基於基因上的極大差異，如果它迅速傳播，仍可能成為新一種「關注變種病毒 」。一位研究人員表示，BA.1和BA.2兩種變種快速連續出現並具有共享突變是「令人擔憂的」。