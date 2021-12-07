白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣

白宮國家安全顧問蘇利文。(歐新社)

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日在白宮表示，美國將從外交和嚇阻的角度採取一切行動，確保中國大陸無法武統台灣，及抵禦烏克蘭 遭俄羅斯 入侵；國務卿布林肯（Antony Blinken）在華爾街日報舉辦的論壇表示，北京不滿足於現狀，對台採取不同做法，美國將持續依循一個中國政策與台灣關係法，確保台灣有能力自我防衛。

美國政府近日頻頻示警台灣安全，蘇利文7日在白宮說明美國總統拜登與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）視訊峰會成果時，被問到如何應對「俄羅斯入侵烏克蘭的同時，中國大陸武統台灣」，他說，將採取一切行動確保不會發生此事。

布林肯7日表示，北京不滿足於維持了40多年和平的兩岸現狀，台灣擁有強大的民主與經濟，為全球貢獻良多，北京現在似乎採取不同做法。

布林肯表示，美國長期遵循一個中國政策，落實台灣關係法，確保台灣有自我防衛能力。

此外，根據美國國防部新聞稿，國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）與陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）近期談論中國大陸帶來的挑戰，均關切台灣。

奧斯丁7日在軍事新聞媒體《Defense One》所舉辦的展望2022研討會表示，他將確保美國的軍事科技和能力維持競爭優勢，發展「整合式嚇阻」（integrated deterrence），與盟友合作。

奧斯丁說，首先外交手段處理各式各樣的情況，若無效，美國也能在有利位置以包含軍事在內的方式果斷取勝；他提到烏克蘭與台灣，看著俄羅斯軍隊在邊境集結，加上那些破壞穩定的言詞與網路活動，儼然是俄羅斯2014年入侵烏克蘭的重播，「若俄羅斯攻打烏克蘭，將是相當糟糕的舉動。」

奧斯丁表示，美國支持台灣，也會依據台灣關係法，持續支持台灣自我防衛；「我們不希望看到現狀改變，尤其是片面改變」，所有區域內的緊張情勢都應該首先從外交途徑解決。

沃梅斯日前在「雷根國防論壇」（RNDF）表示，中國大陸網路攻擊能力的進步特別令人不安，中方可能以此攻擊美國重要的基礎設施，若兩國發生衝突，這不僅影響美國軍力投射，對普羅大眾也有巨大影響。

沃梅斯也說，台灣國防部應強化類似水雷、反艦飛彈和岸巡防禦系統等自我防衛能力。