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美俄視訊峰會登場 8000公里外的台灣要格外小心

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拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

編譯張佑生╱即時報導
普亭（左）6月16日在瑞士日內瓦與拜登（右）舉行峰會。（美聯社）
普亭（左）6月16日在瑞士日內瓦與拜登（右）舉行峰會。（美聯社）

總統拜登7日與俄國總統普亭透過視訊峰會討論烏克蘭的危機如何降溫。德國「每日鏡報」（DER TAGESSPIEGEL）評論指出，俄羅斯想要按照 1945年雅爾達密約的路線迫使歐洲分裂。因為中國和台灣，美國絕對不能同意。

評論指出，對拜登來說，普亭是一個令人討厭的麻煩。美國總統希望集中精力讓他的國內政治經濟法案通過國會，極力避免2022期中選舉失去參眾兩院多數席位。

但普亭迫使他參加這個視訊峰會，普亭的軍事部署在烏克蘭邊境。顯然，他想恢復1945年在雅爾達實現對歐洲勢力範圍的劃分。分界線將比當時更靠東。莫斯科聲稱控制了烏克蘭和白俄羅斯

➤➤➤美俄視訊峰會登場 拜登普亭就烏克蘭情勢攤牌

當權衡國內失敗的風險時，烏克蘭是次要的。但拜登做什麼或不做什麼會對中國和台灣產生影響。如果美國容忍相對較弱的俄羅斯強勢控制主權國家烏克蘭，那麼比俄國強大得多的中國將理解這是一個訊號，它可以占領台灣而不必擔心後果嚴重。台北與烏克蘭首都基輔的距離約8000公里。

視訊峰會關乎未來的世界秩序。普亭打破了1989年開始的自由時代的關鍵協議。在1990年的巴黎憲章中，莫斯科給予每個國家自由選擇其聯盟體系的權利。在1994年的布達佩斯備忘錄中，烏克蘭保證其邊界不受侵犯，交換其在蘇聯時期的核武庫。

➤➤➤國防專家：拜登與普亭視訊會議結果將牽動烏克蘭情勢

普亭想回到雅爾達的世界：就俄國軍隊的滲透進行政治控制。他依賴強制。沒有人可以認真地期望大多數烏克蘭人自願與他合作，而他也遵守條約。

烏克蘭 普亭 白俄羅斯

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