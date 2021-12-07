國防專家：拜登與普亭視訊會議結果將牽動烏克蘭情勢

拜登總統(右)與俄羅斯總統普亭(左)7日舉行視訊會議，試圖阻止俄羅斯入侵烏克蘭。(美聯社資料照)

俄羅斯 在烏克蘭 邊界重軍壓境，山雨欲來情勢引發國際關注，拜登總統7日將與俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)舉行視訊會議。國防專家指出，美國仍有機會在最後關鍵阻止俄羅斯入侵烏克蘭。

福斯新聞網(Fox News)報導，俄羅斯可能入侵烏克蘭將是拜登與普亭電話會議的焦點議題，國防專家指出，拜登將告知普亭，俄羅斯若侵犯烏克蘭，必將面臨嚴重後果，而普亭則將重申俄方的最後通牒，也就是北約不該允許烏克蘭加入。

前任國防部副助理部長、 華府智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security，CNAS)泛大西洋安全計畫資深研究員湯森德(Jim Townsend)指出，俄羅斯正在盤算倘若全面進攻烏克蘭將面臨如何代價，因此拜登與普亭這次電話會議的結果將有重大影響。

湯森德說，普亭是個「機會主義者」(opportunist)，把出兵視為達成區域目標的各種可能管道之一。他指出，如果普亭評估西方國家不會有太多反應，便將入侵烏克蘭，但如果普亭感受到西方國家不會善罷干休，「他就可能改變心意」。

前任白宮國家安全會議(National Security Council)俄羅斯事務主任艾德蒙茲(Jeffrey Edmonds)，如今普亭的考量已經不僅在於烏克蘭是否成為北約成員而已，克里姆林宮對於北約對烏克蘭提供安全協助並在黑海擴大行動，已經感到越來越不滿。

艾德蒙茲說，普亭可能還沒決定是否進攻烏克蘭，但普亭對於是否能夠過談判取得想要的結果感到悲觀，「這就是這回情勢有點不一樣的原因」。他表示，俄羅斯在烏克蘭邊境增兵已經頗長時間，但克里姆林宮卻對外否認，「如果只是想表態而已，並不會有這些動作」。

對於擋下俄羅斯入侵烏克蘭，湯森德表示：「我們正處於最後時刻。」他表示，拜登將在電話會議中明確告知普亭，倘若俄羅斯入侵烏克蘭，接下來將面臨如何後果。

湯森德說，俄羅斯將承擔的代價除了經濟、金融制裁之外，拜登可能還必須拿出軍事因素做為回應，例如讓歐洲重新武裝(rearm)。