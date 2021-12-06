我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

紐約市長下令 所有私企員工12/27前接種疫苗

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中央社華盛頓6日專電
白宮發言人莎奇宣布，美國政府將外交抵制明年在北京舉行的冬季奧運。(美聯社)
白宮發言人莎奇宣布，美國政府將外交抵制明年在北京舉行的冬季奧運。(美聯社)

白宮發言人莎奇今天宣布，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為，美國政府將外交抵制明年在北京舉行的冬季奧運與殘障奧運。

莎奇（Jen Psaki）今天的宣布並不意外。華盛頓郵報（Washington Post）11月時就率先報導拜登政府考慮外交抵制北京冬季奧運。拜登也向媒體透露，正在考慮抵制京奧的可能性。

莎奇在白宮的例行媒體簡報上表示，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為，拜登政府不會派出外交或官方代表出席北京冬奧與殘奧。

她引述拜登告訴中國國家主席習近平的話指出，為人權挺身而出是美國人的DNA，促進人權是美國的基本承諾，美方會堅定立場，並持續採取行動促進中國與其他地區人權。

數個月來，不少美國國會議員、人權團體呼籲拜登政府外交抵制北京冬奧。民主黨籍聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）5月時即曾在一場聽證會上呼籲外交抵制北京奧運。

共和黨籍聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）帶頭的跨黨派參議員10月底也聯手提出一項針對2022財政年度國防授權法案（NDAA）的修正案，強制要求美國政府外交抵制北京冬奧。

北京冬奧 拜登 奧運

上一則

量販店疫情下會員數爆增 好市多會員逼近6200萬

延伸閱讀

中國外交部籲美：停止炒作外交抵制北京冬奧

中國外交部籲美：停止炒作外交抵制北京冬奧
今起入境須24小時陰性證明 佛奇：完全接種可放心過節聚會

今起入境須24小時陰性證明 佛奇：完全接種可放心過節聚會
前參議員杜爾辭世／拜登令全國降半旗 布希、川普致哀

前參議員杜爾辭世／拜登令全國降半旗 布希、川普致哀
前幕僚撰文籲賀錦麗放下身段：別煩惱如何登總統大位

前幕僚撰文籲賀錦麗放下身段：別煩惱如何登總統大位

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
15歲的兇嫌柯朗伯利的刑事照。(美聯社)

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

2021-12-02 12:09
紐約州長霍楚2日晚間表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

2021-12-02 19:02

超人氣

更多 >
賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議
南加內陸兩華女涉情色交易被拘

南加內陸兩華女涉情色交易被拘