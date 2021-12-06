中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

白宮發言人莎奇宣布，美國政府將外交抵制明年在北京舉行的冬季奧運。(美聯社)

白宮發言人莎奇今天宣布，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為，美國政府將外交抵制明年在北京舉行的冬季奧運 與殘障奧運。

莎奇（Jen Psaki）今天的宣布並不意外。華盛頓郵報（Washington Post）11月時就率先報導拜登 政府考慮外交抵制北京冬季奧運。拜登也向媒體透露，正在考慮抵制京奧的可能性。

莎奇在白宮的例行媒體簡報上表示，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為，拜登政府不會派出外交或官方代表出席北京冬奧 與殘奧。

她引述拜登告訴中國國家主席習近平的話指出，為人權挺身而出是美國人的DNA，促進人權是美國的基本承諾，美方會堅定立場，並持續採取行動促進中國與其他地區人權。

數個月來，不少美國國會議員、人權團體呼籲拜登政府外交抵制北京冬奧。民主黨籍聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）5月時即曾在一場聽證會上呼籲外交抵制北京奧運。

共和黨籍聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）帶頭的跨黨派參議員10月底也聯手提出一項針對2022財政年度國防授權法案（NDAA）的修正案，強制要求美國政府外交抵制北京冬奧。