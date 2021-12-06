我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「華爾街日報」收到港府警告 稱談杯葛投票恐已觸法

疫情遲遲不退 「旅行護士」薪資約漲3倍

「華爾街日報」收到港府警告 稱談杯葛投票恐已觸法

中央社香港6日綜合外電報導
「華爾街日報」因一篇社論而收到港府警告。圖為一名香港居民走過一幅宣傳香港立法會選舉的大型廣告。(路透)
「華爾街日報」因一篇社論而收到港府警告。圖為一名香港居民走過一幅宣傳香港立法會選舉的大型廣告。(路透)

華爾街日報」上周刊登社論指出，投下空白選票是香港居民表達異議的「最後方式」之一。華爾街日報5日刊出香港政制及內地事務局長來函，信中警告華爾街日報此舉恐已觸法。

華爾街日報上周刊登題為「港府叫人投票—否則」 （Hong Kong Says Vote—or Else）的社論，文中寫道：「杯葛及投下空白票是港人表達他們政治觀點的最後方式之一。」香港政制及內地事務局局長曾國衞因此去函抗議。

華爾街日報5日刊出曾國衞來函，他在信中表示，他讀到那句話時感到「震驚」，並警告香港禁止「煽動他人不投票或投無效票」。

曾國衞稱「我們保留採取必要行動的權利」，並稱「不管在香港或海外從事煽動」，被認定為違法之舉都將受到追究。

中國修改香港選舉制度後，角逐者還需經過官方審查是否「真誠擁護基本法、真誠效忠香港特區」才具參選資格。新一屆立法會議員由原先的70席增至90席，其中40席由選舉委員會選出，30席由功能界別選出，另20席由地方分區直選產生。

目前香港大多數民主派人士不是在監獄裡，就是流亡海外，他們不是被禁止參選，就是拒絕參加這場定於12月19日舉行的立法會選舉。

香港 華爾街

上一則

美國在亞太勢力罕見增加 澳洲智庫：中國不增反減

下一則

今起入境須24小時陰性證明 佛奇：完全接種可放心過節聚會

延伸閱讀

因應香港收緊機組人員檢疫 瑞士航空暫停赴港航班

因應香港收緊機組人員檢疫 瑞士航空暫停赴港航班
周守仁就任香港教區主教：續為六四亡者祈禱

周守仁就任香港教區主教：續為六四亡者祈禱
灣區僑學界 抗議香港立法會不平等選舉

灣區僑學界 抗議香港立法會不平等選舉
聖誕樹比高鬥奇谷買氣 港人樂不起來

聖誕樹比高鬥奇谷買氣 港人樂不起來

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
15歲的兇嫌柯朗伯利的刑事照。(美聯社)

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

2021-12-02 12:09
紐約州長霍楚2日晚間表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

2021-12-02 19:02

超人氣

更多 >
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局