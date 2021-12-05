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赴醫院快篩新冠 他收4000元帳單 過來人建議去藥局

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赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

編譯陳韻涵／綜合5日電
新冠快篩應該免費，但跑錯地方檢驗，有可能被收取保險不包的費用。(美聯社)
新冠快篩應該免費，但跑錯地方檢驗，有可能被收取保險不包的費用。(美聯社)

新冠病毒篩檢在大多數情況下，不會收取篩檢費，但仍有不少人被收取數百元到數千元不等的費用，納悶之餘也感覺受騙。專家表示，這有一部分歸因於保險制度複雜，而被收費的過來人呼籲人們到藥局做快篩，免得在醫院容易因為跑錯地方而被收取額外費用。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，德州居民賈納克(Jaden Janak)的祖母去年染疫逝世，他得知自己可能接觸病毒後，前往醫院做快篩。他原以為快篩免費，卻在幾個月後收到兩筆總額逾4000元的帳單。

賈納克說：「我覺得很生氣，感覺被欺騙。」

他最初收到約2700元的急診與實驗室檢測帳單，之後又收到醫事費用1300元。

賈納克的保險公司「德州藍十字藍盾」(BlueCross BlueShield of Texas)原本告訴他，保險可負擔這兩筆費用，也確實給了他一張支票，讓他付錢給土耳沙醫院；但後來搬家的賈納克並不知道保險公司的第二張支票未送達，導致他在近一年後接到醫院的催繳電話。

院方告訴CBS新聞說，醫院會收取保險公司付給賈納克的費用，不會加收額外款項。

無獨有偶，南卡羅來納州的巴里和潔米‧康斯坦卓(Barry and Jaime Constanzo)9月也有類似際遇。

康斯坦卓夫婦原定探視孫子卻出現疑似症狀，他們到當天唯一可做快篩的康威(Conway)醫學中心篩檢，檢測結果為陰性，但收到保險公司通知代墊共570元的費用。

巴里說：「他們告知檢測為陰性，接著問你為何而來，然後檢查耳鼻喉，告訴你會有與新冠肺炎無關的收費。」

康威醫學中心表示，康斯坦卓跑進醫院急診室，免費快篩必須在得來速車道受檢。

喬治城大學(Georgetown University)健保改革中心(CHIR)創辦人、法學博士莎賓娜‧柯列特(Sabrina Corlette)表示，政府去年通過法案，要求保險公司負擔新冠病毒篩檢相關費用，類似案例仍層出不窮，「這有一部分是因為我們的健保系統非常複雜且令人困惑。」

柯列特表示，保險公司應完全負擔新冠篩檢費用，但她知道部分醫療機構會收取「設備費」或「急診費」。

這正是康斯坦卓夫婦的情況，他們被收取771元急診費，保險公司拒絕負擔全額，他們得自掏腰包570元。

潔米建議要做快篩的人，盡可能去藥局，免得被收取保險不包的費用。

保險 篩檢 檢測

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