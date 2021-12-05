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Omicron病毒擴散 46國淪陷 多國已有社區感染病例

編譯陳家齊／綜合外電
世界衛生組織表示，Omicron傳染力很強，未來可能成為主流變異株。（歐新社）
世界衛生組織表示，Omicron傳染力很強，未來可能成為主流變異株。（歐新社）

新冠肺炎的Omicron變種病毒株已攻陷全球至少46國，美國與歐洲的感染病例都增加，有爆發社區感染之虞，澳洲和南韓更出現社區感染病例。國際貨幣基金（IMF）警告，這種傳染力甚強的變種病毒可能衝擊經濟信心，準備調降其全球成長率預測。

世界衛生組織（WHO）3日表示，38個國家或地區都已經出現Omicron變異株的感染病例，多於1日公告的23個，但在周末期間，尚比亞、智利、羅馬尼亞及塞內加爾等國都通報出現首例Omicron病例，使淪陷的國家超過40個。

根據紐約時報與其他外電的統計，截至5日，全球已有46個國家或地區發現Omicron病毒的感染患者，南非、英國、美國、加拿大等地也已出現可能是當地社區感染的未出國病患。澳洲已通報首起社區感染病例，美國傳染病專家佛奇指出，美國可能已出現社區感染。

多國都加強防疫限制，英國宣布7日起搭機入境的旅客，須持48小時内的新冠篩檢陰性證明。每日電訊報報導，英國準備在聖誕節前，開始配發美國默克（MSD）研發的新冠口服抗病毒藥Molnupiravir，目標是在民眾確診新冠肺炎之後的48小時內，能拿到這款藥物開始口服，建立對抗Omicron病毒的戰線。

IMF總裁喬治艾娃3日說：「可能快速擴大傳染的新變種病毒會挫傷信心，因此，我們很有可能調降在10月所做的成長預期。」IMF在10月估計，今年全球經濟將成長5.9%，明年經濟則預估成長4.9%。高盛4日指出，Omicron變種病毒預料將「溫和」拖累美國經濟，因此下調今、明兩年的美國經濟成長率預測，今年預估值從4.2%降至3.8%，明年從3.3%降至2.9%。

Oｍicron變種病毒株因有獨特的高變異性，科學家研判傳染力極強，目前還不知道Omicron病毒株的殺傷力有多強，但美國、日本、澳洲等地已經預防性關起國門，假如Omicron病毒株會讓現有的疫苗失效，各國可能又要重新採取封城、限制移動、長時間檢疫等挫傷經濟活動的管制。

一些企業已因為Omicron變種病毒株的威脅，延後叫員工回辦公室工作的計畫，Google已取消明年1月的返回辦公室計畫，何時重啟未定。

Omicron 變種病毒 澳洲

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