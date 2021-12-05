人民日報：台灣關係法「非法無效」 北京自始反對

AIT處長孫曉雅（左）日前拜會中華民國總統蔡英文（右）。圖／取自美國在台協會臉書

美台關係日趨緊密，中共 當局高度關注，中共黨報人民日報「鐘聲」刊文劍指美台，稱公然挑戰一個中國原則是台海和平最大威脅。文章指台灣關係法 及六項保證是由美方單方面制定，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤、非法、無效的，中方從一開始就堅決反對。

文章表示，當地時間12月3日，美國政府高官在談及台灣問題時，公然將台灣稱為「國家」，毫無根據地將所謂「改變現狀」罪名強加給中方，並稱要確保台灣有防衛手段。美個別政客的言論嚴重違背事實真相和國際關係準則，公然挑戰一個中國原則，粗暴干涉中國內政，是在向「台獨」勢力發出錯誤信號，打台灣牌、以台制華的政治圖謀是對台海和平穩定的最大威脅。

文章稱，當前，台海局勢面臨新一輪緊張，美政客和台灣民進黨 當局是始作俑者。批評美個別政客公然將台灣稱為國家，嚴重違反一個中國原則，嚴重違背美方在中美三個聯合公報中作出的政治承諾，性質十分惡劣，美方必須停止錯誤言行。民進黨當局煽動兩岸對立，不斷進行「倚美謀獨」的挑釁。美個別政客的錯誤言行只會縱容「台獨」，讓台海局勢變得更為緊張。

文章說，中美建交公報明確指出，美承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。在八一七公報中，美方重申無意干涉中國內政。在台灣問題上，中國政府的立場是一貫的，行動是堅決的。中國一直盡最大誠意追求和平統一，但絕不允許發生和出現台獨勢力分裂中國的情況。

文章又指台灣關係法及六項保證是由美方單方面制定，其內容違背中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤、非法、無效的，中方從一開始就堅決反對。美方以台灣關係法及六項保證來界定對台政策，是嚴重錯誤的。

文章說，中國是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中國將不得不採取斷然措施。美方應立即停止挑戰一個中國原則的錯誤行徑，真正恪守中美三個聯合公報規定，停止向台獨勢力發出任何危險錯誤信號。