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反控美式民主 北京發布1.5萬字「美國民主情況」報告

記者羅印冲／即時報導
大陸外交部發布1.5萬字「美國民主情況」報告。澎湃新聞
大陸外交部發布1.5萬字「美國民主情況」報告。澎湃新聞

近期美中掀起民主輿論戰，由拜登總統召開的「民主峰會」將於本月9日、10日舉行，台灣受邀，中國外交部副部長樂玉成日前批評「民主峰會」是假民主之名、行反民主之實，又稱「中國是當之無愧的民主國家」。中國外交部網站今天再發布1.5萬字「美國民主情況」報告，指美國民主制度逐漸異化和蛻變，已越來越背離民主制度的內核和初衷，民主實踐亂象叢生。

中國外交部網站5日發布「美國民主情況」報告，並聲稱，透過列舉事實、數據和各國相關機構、人士及專家觀點，梳理美國民主制度的弊端，分析美國國內民主實踐的亂象和對外輸出民主的危害，以期美國完善自身民主制度和實踐，對外改弦易轍。

報告全文約1.5萬字，除序言和結語外，還包括「何為民主」、「美國民主的異化及三重弊害」兩部分。

報告指，民主是全人類的共同價值，是各國人民的權利，而不是哪個國家的專利。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。每個國家的政治制度應由這個國家的人民自主決定。

報告說，歷史上，美國民主的發展有其進步性，政黨制、代議制、一人一票、三權分立等是對歐洲封建專制的否定和革新。但是，隨著時間的推移，美國的民主制度逐漸異化和蛻變，已經越來越背離民主制度的內核和制度設計的初衷。

報告從「制度痼疾積重難返」、「民主實踐亂象叢生」和「輸出所謂民主產生惡果」三方面，詳述了美國民主的異化及其弊害。

報告說，當下的美國，對內應切實保障民眾的民主權利、完善自身民主制度，對外應承擔更多的國際責任，提供更多的公共產品，而不是對內只講程序民主、形式民主而忽視實質民主和結果民主，對外將美式民主強加於人，以價值觀為手段劃分陣營，打著民主的旗號行干涉、顛覆、侵略之實。

報告又說，當前，國際社會正在應對新冠肺炎疫情、經濟增長放緩、氣候變化危機等全球性緊迫挑戰。各國應該超越不同制度分歧，摒棄零和博弈思維，踐行真正的多邊主義。

拜登 疫情 新冠肺炎

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