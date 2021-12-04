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沒逃亡？密州校園槍手父母躲到底特律 離邊界僅1哩

密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

編譯柯立偉／綜合4日電
密西根州牛津高中濫殺案導致四名學生死亡，數以千計當地社區居民3日晚舉行燭光晚會紀念。(路透)
密西根州牛津高中濫殺案導致四名學生死亡，數以千計當地社區居民3日晚舉行燭光晚會紀念。(路透)

密西根州牛津高中(Oxford High School)十年級學生伊森‧柯朗伯利(Ethan Crumbley)上月30日持槍在校園射殺四人前，學校一名老師就已察覺伊森上網搜尋彈藥，還留下紙條求救，但校方只是要求伊森父母將兒子帶回，在伊森的父母拒絕後也未強令伊森離校或實施任何預防措施，而導致悲劇；「紐約時報」報導，各界也開始檢討校方是否要針對此事負責。

校方表示，學校不會強制學生做任何學生自身或學生父母不同意的事；發言人索隆(Tim Throne)說：「我們學校沒有任何類似制度，當然也沒有強制措施。」

喬治華盛頓大學法學教授凱瑟琳．羅斯(Catherine Ross)指出，要求學生離開校園完全屬於學校職權，因此校方的做法「令人震驚」；羅斯說：「即使伊森的父母拒絕帶走伊森，校方也至少應把伊森安置在相對隔離的環境中；這樣對伊森好，對其他學生教職員也好。」

密西根州執業律師凱利(Mike Kelly)則直言，學校本有維護學生安全的職權，因此必定要負起相應的責任；他說：「我認為一定會有訴訟，學校也要負起一些過失責任。」

不過，楊斯頓州立大學(Youngstown State University)法學教授維根(Chuck Vergon)表示，從過去經驗觀察，受害者家屬對校方提出的損害賠償請求不太容易獲得法院支持，因為很難證明學校的行為構成法律上「蓄意且刻意漠視」的要件，此一要件正是學校免除侵權責任的護身符。

事實上，面對潛在槍枝暴力的威脅時，學校所要考量的面向非常多，例如報警是否可能侵害學生權利，或者這只是一起「假警報」事件？非營利組織「國際避風港」(Safe Havens International)的校安顧問多恩(Chris Dorn)就說：「校方對於安全問題的反應很慢，因為這不是他們日常生活的一部分，真的合理懷疑學生攜帶武器，又不想侵犯學生權利時，應立即通知執法單位。」

密西根州 紐約時報

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