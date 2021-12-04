沒逃亡？密州校園槍手父母躲到底特律 離邊界僅1哩

密西根州牛津高中槍擊事件兇嫌伊森的父親詹姆斯．柯朗伯利（左）及珍妮佛．柯朗伯利4日過堂不認罪。（美聯社)

密西根州奧克蘭郡(Oakland County)警察 局長博查德(Michael Bouchard)4日指出，當地居民詹姆斯及珍妮佛‧柯朗伯利因兒子伊森在牛津中學開槍大屠殺，而被控以過失殺人罪後，卻跑到底特律市；當地距美、加邊境僅一哩，讓人懷疑兩人是否真如律師形容的打算與警方合作、立即投案。

每日郵報4日報導，博查德指出，警方在底特律一棟商業建築裡抓到兩人，顯然無助於兩人「有意合作」的說法。

但兩人的律師珊農‧史密斯(Shannon Smith)、梅瑞爾‧雷曼(Mariell Lehman)堅稱，他們的委託人並沒逃亡；她們知道柯朗伯利夫妻4日晨被捕，但本來就打算4日上午讓兩人投案，跟媒體的報導完全不一樣。

密西根州牛津高中濫殺案發生後，15歲兇嫌的父母柯朗伯利夫婦躲藏起來，當地警方循線在底特律郊區大樓地下室把他們捉拿歸案。(Getty Images)

柯朗伯利夫妻在底特律市貝勒福街(Bellevue Street)1100區某建築物地下室被捕；警方消息指出，他倆先在自動提款機取款4000元，再驅車前往藏匿地；被捕當時距自動投案最後期限的3日下午4時已過了約12小時。

底特律市警局長懷特(James White)表示，該市一名店主打電話通報警方，表示看到疑似柯朗伯利家的汽車，一名婦女在車旁，他報警同時婦女拔腿便跑；柯朗伯利夫婦進入建築物時，也被室內監視鏡頭拍到；兩人並非破門而入，而是有同夥接應帶引。

在此之前，聯邦法警局(U.S. Marshals)已懸賞，凡提供線索而逮捕柯朗伯利夫婦，可獲1萬元賞金；抓到兩人之後，懷特警長表示，協助兩人藏匿者也可能挨告，但還要看接下來偵辦而定。

博查德警長指出，柯朗伯利夫婦被捕後，先在郡拘留所不同囚室待了一晚，接著法官才在4日早晨開程序庭初審。

博查德指出，目前牛津高中槍擊 案的調查不排除一切可能，警方仍可能對更多人提出指控罪名，包括未能通報有槍擊案發生之虞的校務人員；博查德表示，事後看來，本案各方早該通報警方才對。

博查德指出，接下來還有很多偵辦及流程要跑；檢察官 要看警方蒐集的所有罪證，才能做出最後的指控決定。

博查德也批評郡檢察官4日記者會前未能通知他，就宣布指控柯朗伯利夫婦的罪名，「地檢處與本局首席調查員之間顯有連絡失當」，不過局長表示不再追究此事，將專注於把應負刑責的人繩之於法。