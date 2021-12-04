眾院將審議禁新疆產品法案 白宮否認插手

圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。（歐新社）

美國聯邦眾議院即將審議一項禁止進口中國新疆 強迫勞動產品的法案。在野的共和黨指責民主黨 遲遲不予處理，白宮今天表示，總統拜登 政府並未遊說反對這項法案。

「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）旨在禁止進口來自新疆地區的產品。民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）是這項法案的提案人，他昨天說，眾院最快準備將於下周審議。

「華盛頓郵報」報導提到，拜登政府要國會議員拖慢法案審議進度，同時白宮正在爭取其他國家支持，尋求更具針對性的做法，而不是全面禁止進口新疆產品。

根據華郵報導，拜登政府的消息人士證實，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）曾於10月與提案人之一民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）通電話，雪蔓明確表示，政府傾向採取前述做法。

報導稱，雪蔓告訴默克利，與其單邊行動，爭取盟國支持更重要也更有效。

雪蔓今天在布魯金斯研究所（Brookings Institution）活動上被問到，美國政府是否支持基於推定強迫勞動而禁止進口新疆產品的法案。

雪蔓回答：「國務卿布林肯（Antony Blinken）很早就稱新疆發生的事為種族滅絕，我也一樣。」

「我們非常關切，也會一直關切那些可怕的侵犯人權情事。你現在提到的特定修正案，政府並不反對。」

她還說：「我們必須與維吾爾人及全球的宗教少數族群團結在一起，確保他們能在安全、有尊嚴的環境中生活。」

默克利的辦公室尚未回覆記者針對華郵報導和雪蔓發言的提問。

共和黨一向指責拜登的民主黨同僚拖延立法進度，因為法案一旦通過，恐危及拜登的再生能源政策，而這套政策還需要與中國合作。不過民主黨人否認這種說法。

若「防止維吾爾人強迫勞動法案」成法，將創設「可反駁推定」（rebuttable presumption），即推定所有來自新疆的貨物都產自強迫勞動。

中國向來否認在新疆有濫權情事。全球所需的太陽能板材料多數由新疆供應，但美國政府和許多維權團體都指北京當局在當地進行種族滅絕。