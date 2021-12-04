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眾院將審議禁新疆產品法案 白宮否認插手

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眾院將審議禁新疆產品法案 白宮否認插手

中央社／華盛頓3日電
圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。（歐新社）
圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。（歐新社）

美國聯邦眾議院即將審議一項禁止進口中國新疆強迫勞動產品的法案。在野的共和黨指責民主黨遲遲不予處理，白宮今天表示，總統拜登政府並未遊說反對這項法案。

「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）旨在禁止進口來自新疆地區的產品。民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）是這項法案的提案人，他昨天說，眾院最快準備將於下周審議。

「華盛頓郵報」報導提到，拜登政府要國會議員拖慢法案審議進度，同時白宮正在爭取其他國家支持，尋求更具針對性的做法，而不是全面禁止進口新疆產品。

根據華郵報導，拜登政府的消息人士證實，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）曾於10月與提案人之一民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）通電話，雪蔓明確表示，政府傾向採取前述做法。

報導稱，雪蔓告訴默克利，與其單邊行動，爭取盟國支持更重要也更有效。

雪蔓今天在布魯金斯研究所（Brookings Institution）活動上被問到，美國政府是否支持基於推定強迫勞動而禁止進口新疆產品的法案。

雪蔓回答：「國務卿布林肯（Antony Blinken）很早就稱新疆發生的事為種族滅絕，我也一樣。」

「我們非常關切，也會一直關切那些可怕的侵犯人權情事。你現在提到的特定修正案，政府並不反對。」

她還說：「我們必須與維吾爾人及全球的宗教少數族群團結在一起，確保他們能在安全、有尊嚴的環境中生活。」

默克利的辦公室尚未回覆記者針對華郵報導和雪蔓發言的提問。

共和黨一向指責拜登的民主黨同僚拖延立法進度，因為法案一旦通過，恐危及拜登的再生能源政策，而這套政策還需要與中國合作。不過民主黨人否認這種說法。

若「防止維吾爾人強迫勞動法案」成法，將創設「可反駁推定」（rebuttable presumption），即推定所有來自新疆的貨物都產自強迫勞動。

中國向來否認在新疆有濫權情事。全球所需的太陽能板材料多數由新疆供應，但美國政府和許多維權團體都指北京當局在當地進行種族滅絕。

新疆 拜登 民主黨

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