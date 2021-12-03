季辛吉：美中應討論維持「有意義的一中概念」

美國前國務卿季辛吉。（路透）

美國前國務卿季辛吉2日在美中貿易全國委員會（USCBC）年度晚宴上，與美國前駐北京 大使芮效儉談論尼克森當年與中國處理台灣問題的經驗教訓時表示，當前美中應通過討論，維持「有意義的一個中國概念」。從當年尼克森訪華與毛澤東達成諒解所得到的經驗是，美中領導人應當私下討論他們計畫的共存原則。

據香港中評社報導，季辛吉回憶1971年祕密訪問北京時，中國堅持要按自己的方案談台灣問題，否則美中關係正常化免談。後來尼克森訪華時見毛澤東，毛澤東在台灣問題上表態，堅持一個中國原則，但解決台灣問題「可以等100年」，從而在中美建交談判上表現出靈活性。

季辛吉表示，從當年尼克森訪華得出的經驗教訓是，兩位領導人應該私下討論他們計畫共存的原則，然後指導各自的政府去做。

芮效儉則在演講中指出，與冷戰時期東西方在柏林對峙不同的是，台灣問題處理不當可能引發美中之間直接的軍事衝突。

曾親身參與美中建交談判的芮效儉表示，雙方建交時同意的一個中國框架經受了時間的考驗。一個穩定的和可持續的現狀，必須基於一個中國的立場，美國只能與台灣發展非官方關係，這也是允許台灣過去40年繁榮的基礎。

在與季辛吉和主持人的對談中，芮效儉說，古巴 導彈危機是冷戰中最危險的時刻，而台灣危機將是一場反向的古巴導彈危機。因為古巴導彈危機中，地緣政治因素都有利於美國，而在台灣危機中，地緣政治因素都有利於中國，台灣與大陸的距離比古巴與美國的距離更近。

芮效儉認為，如果美中因台灣發生衝突，中國不知道美國的目標是什麼，美國也不確定中國的目標是什麼，核戰爭的風險將會出現。讓古巴導彈危機如此危險的是，美國對於古巴是否安裝了核導彈的情報是錯的，而台灣發生危機時，情報仍有可能是錯的。

芮效儉呼籲中美通過有技巧的外交處理這個非常危險的問題。他強調，當務之急是恢復中國對美國的一個中國政策的信心，中國也需要恢復美國對中國軍事現代化目標的信心。 如果中國對美國的一中政策 沒有信心，台海形勢就不可能穩定。