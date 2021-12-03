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對抗Omicron 美專家：疫苗打滿、口罩戴好

專訪／「尚氣」劉思慕:不完美的普通人 也能成英雄

對抗Omicron 美專家：疫苗打滿、口罩戴好

中央社 舊金山3日專電
Omicron來襲，史丹佛大學學者王智弘表示，「小心但不驚慌」，每個人能做的就是接種疫苗和加強劑。Getty Images
Omicron來襲，史丹佛大學學者王智弘表示，「小心但不驚慌」，每個人能做的就是接種疫苗和加強劑。Getty Images

COVID-19新變異株Omicron來襲，史丹佛大學學者王智弘接受專訪時表示，「小心但不驚慌」，每個人能做的就是接種疫苗和加強劑，並隨時關注國際疫情，做好自身的防疫行為。

王智弘（Jason Wang）去年3月3日在權威的期刊「美國醫學會雜誌」（JAMA）刊登專文，詳解台灣面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的因應之道，讓台灣的防疫經驗受到全球矚目。

王智弘擔任史丹佛大學小兒醫學教授暨史丹佛大學醫學院政策成果暨預防中心主任。 他今天告訴中央社記者，疫情和兩年前、甚至一年前皆不相同，「現有疫苗、年底之後有口服藥，而且口罩充足」、「Omicron提醒人們要加快接種疫苗和施打加強針，然後把口罩戴好」。

史丹佛大學小兒醫學教授王智弘於美西時間3日接受中央社專訪表示，對抗Omicron...
史丹佛大學小兒醫學教授王智弘於美西時間3日接受中央社專訪表示，對抗Omicron，每個人能做的是接踵疫苗和補強針，做好自身防疫行為，小心謹慎但不驚慌。（王智弘提供）

他說，「此刻應該是全世界一起準備很多疫苗，讓每個國家的人民都能接種」。Omicron值得緊張是因為全世界還有很多地方缺疫苗，擔心其他新的變種病毒隨時興起。

Omicron從南非附近的國家起源，並傳播到世界其他國家。從病毒的傳染力、免疫力、重症及致死率觀察，王智弘說，Omicron的傳播力確實比先前的Delta變種病毒更快、更強，這意味著沒有接種疫苗的人更容易被傳染，而染疫之後的情形則因人的體質和健康狀況而異，但已經接種疫苗和補打加強針者受到的威脅較小。

Omicron對於曾經感染COVID-19或已接種疫苗者所產生的免疫力是否會有不足，他表示仍待更多資料搜集確認。

以近來台灣的疫苗接種情形，他預估到年底時，台灣的疫苗覆蓋率上看8成。「整個台灣社會非常有保護力，本土疫情幾乎是零，加上口服藥即將問世」，王智弘告訴記者，重要的是「防疫心態，隨時關注國際疫情動態，把自身的防疫行為做好」。

他以「下雨」形容疫情，當外面的世界下著超級大雨、水位很高時，堅固的房子也可能無法完全保持乾燥，即使有一點點漏水，他相信只要把個人防疫做到位、密閉公共空間戴口罩就有保護力。

身為小兒專科醫師的王智弘在疫情之初常遇到美國家長對他說，「亞洲小孩會願意戴口罩、美國小孩不會」，而現在普遍「美國的小孩會戴上口罩」。

疫情改變人類行為。他說，美國有些州的人不戴口罩，有其政治考量另當別論，並非年紀太小或者行為能力上不能戴口罩。因此每當有家長詢問「孩子戴口罩的年齡」時，王智弘會幽默地說，「小孩子不需要穿尿布時就可以戴口罩了」。

疫情發展至今，王智弘認為台灣的優勢包括善用新科技防疫、兩黨合作修法得以設立指揮中心聯合各部門發揮整體綜效，這些值得推動給同為民主社會的美國參考。

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