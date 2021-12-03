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WHO示警亞太：不能只靠邊境管制 要為Omicron擴散做準備

編譯任中原／綜合外電
世界衛生組織（WHO）3日警告亞太地區各國除了管制邊境之外，還須提升醫療能量，並敦促民眾完全接種疫苗。美聯社
世界衛生組織（WHO）3日警告亞太地區各國除了管制邊境之外，還須提升醫療能量，並敦促民眾完全接種疫苗。美聯社

世界衛生組織（WHO）3日警告亞太地區各國除了管制邊境之外，還須提升醫療能量，並敦促民眾完全接種疫苗，為Omicron變異株可能導致確診病例激增，預作準備。

美國至少五個州都已出現Omicron病毒的感染病例，澳洲3日更通報社區感染。亞洲的印度、日本、馬來西亞、新加坡及南韓本周也陸續發現新毒株染疫者。

WHO對亞太地區發出警告，強調邊境管制只是在爭取時間。WHO西太平洋區主管葛西健表示，「人們不應只依賴邊境管制措施。最重要的是針對變異病毒株可能的高傳染力預作準備。」

亞太區各國的疫苗接種率差距甚大，而且存在接種缺口。印尼為全球人口第四大國，有2.7億人，但完全接種率僅約35%。澳洲政府首席醫療顧問凱利表示，Omicron毒株在幾個月內就可能成為全球最普遍的毒株；但迄今尚無證據顯示Omicron比Delta毒株更危險。

香港、荷蘭、挪威及俄羅斯等國2日都已宣布新管制措施，馬來西亞3日宣布將採取更嚴格的措施。德國政府表示將禁止未接種疫苗者參與非必要的商業活動，國會也將於明年初草擬「強制接種疫苗」的法律。

新疫情已對金融市場造成衝擊，印度、日本及南韓股市都下跌。

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