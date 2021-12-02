抵美須登機前1天內陰性報告 大眾交通口罩令延至3月18日

拜登總統2日宣布，從下周起所有赴美旅客，無論國籍或疫苗接種狀態，都須提供登機前一天內的新冠檢測陰性證明。圖為旅客入境洛杉磯國際機場。（Getty Images）

新冠變種毒株Omicron威脅加劇，美國已先後有四個州發現確診案例，但拜登 總統2日表明「不會封城或閉鎖」，並宣布包括收緊檢測 規定等多項抗疫措施；下周起所有抵美旅客，無論國籍或疫苗 接種狀態，都須提供登機前一天內的新冠檢測陰性證明。

呼籲1億符合資格的民眾打補強針

此外，拜登也呼籲1億符合資格的民眾打補強針，擴增居家檢測資源，聯邦政府也要求所有國內班機和公共交通工具實行強制口罩令至明年3月18日。

拜登說，「不包括閉鎖或封城，但有更廣泛的疫苗接種及補強針和檢測。」

此前的旅行檢測規定，僅要求已接種新冠疫苗的民眾提供進入美國前三天內的陰性檢測證明即可，但新規要求所有民眾不論接種疫苗的狀態或國籍，都須提供前一天的陰性檢測報告，以此加大對變種病毒確診的篩查力度。

白宮目前尚未採取其他更嚴格的檢測措施，例如規定所有旅客抵美後須接受檢測或隔離，也未頒布針對國內旅客接種疫苗或接受檢測的命令，但聯邦運輸安全局(TSA)已將國內航班、火車等大眾運輸工具的口罩令延至明年3月18日。

拜登表示，冬季室內活動增加，染疫風險升高，預計未來幾周美國的確診病例將繼續飆升；目前全美仍有4300萬人未接種新冠疫苗，考慮到經濟復甦和民眾的正常生活，目前沒有計畫要求學校關門或企業停工，但他所提出、針對大型雇主的新冠疫苗接種令目前受到法律阻撓，因此無法進一步頒布其他的冬季防疫策略。

要求健保公司支付民眾居家檢測費用

鑑於新冠病毒在短期內不會消失，拜登計畫擴增新冠檢測資源，包括要求私人健保公司為全美逾1億5000萬民眾支付居家檢測的費用，聯邦衛生與公共服務部(Departments of Health and Human Services)將於明年1月15日前頒布相關指南。

拜登政府也將啟動數百間家庭接種診所(family vaccination clinic)，普及疫苗和補強針的重要性，此外也計畫提供無醫療保險民眾免費新冠自測工具，從原來的2500萬次翻倍至5000萬次，並在各州部署60多個冬季新冠應急小組，應對不斷升溫的病毒威脅。