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華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

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Delta依然肆虐全美…Omicron是火花 Delta是場大火

編譯盧炯燊／綜合2日電
最新變種病毒Omicron本周迅速在美國出現，然而較早出現的Delta變異病毒仍然在全美肆虐。拜登總統2日宣布，從下周起所有赴美旅客，無論國籍或疫苗接種狀態，都須提供登機前一天內的新冠檢測陰性證明。（Getty Images）
最新變種病毒Omicron本周迅速在美國出現，然而較早出現的Delta變異病毒仍然在全美肆虐。拜登總統2日宣布，從下周起所有赴美旅客，無論國籍或疫苗接種狀態，都須提供登機前一天內的新冠檢測陰性證明。（Getty Images）

最新變種病毒Omicron本周迅速在美國出現，然而較早出現的Delta變異病毒仍然在全美肆虐，尤其在中西部及東北部的新英格蘭地區，感染Delta變異病毒的新冠病例再創歷史新高。

目前包括紐約、加州、明尼蘇達、科羅拉多等州陸續確認多起Omicron感染個案，但因對它所知甚微，尚難確定是否更具傳染性；但美聯社報導指出，可以確定的是，目前全國絕大多數新增感染病例，都是傳播迅速的Delta變異病毒，讓不勝負荷的醫療機構及醫護人員增添壓力。

有專家形容目前的情況，Omicron是個火花，但Delta則是場大火；緬因州疾病控制和預防中心主任希阿(Nirav Shah)表示，截至2日緬州有334人染疫住院，全都是感染Delta變異病毒，這是前所未有的。

新冠疫情大流行兩年來，超過78萬美國人死亡，即平均每天超過900人，雖然目前的感染已從8月及9月的高峰期回落，病例及死亡人數下降了大約一半，但每天約有8萬6000個新感染病例。

內布拉斯加大學醫學中心的傳染病專家卡利爾(Andre Kalil)指出，Delta變異病毒並沒有消退，該州的醫院裡就有555名新冠病患，是自去年12月疫苗面世以來最高的確診數字。

現在佛蒙特、新罕布夏、密西根及明尼蘇達等州，染疫而住院的人數均創新高，國防部甚至派軍方醫療隊支援這些州，以減輕醫護的壓力，而這些州的疫情也和Omicron無關。

亞利桑納州多間學校的學生被迫停止上課，該州僅在1日一天，就有超過3100個新病例，類似去年夏季的災難狀況。

美國急診醫師學會明尼蘇達分會主席姜森(Timothy Johnson)說，這波疫情對明州的打擊，比之前任何一波都要嚴重。

姜森擔心民眾只將注意到Omicron而忽略了Delta，其實傳染性強的Delta變異病毒是全國所有病例的主要原因；他指出，由於缺乏護士、多家醫院在應對新冠患者方面正在苦苦掙扎，過去受疫情影響而積壓的手術，仍是遙遙無期。

同樣受到重創的鳳凰城家庭醫生布延 (Natasha Bhuyan)說，由於對這個新變異病毒所知甚少，難以預料對醫療衛生系統會產生什麼衝擊，但會對Delta所造成的新一波疫情火上加油。

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