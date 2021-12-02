我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

法疫情委員會：Omicron病例數 1月底料超越Delta

編譯洪毅／綜合2日電
Omicron病毒有可能成為歐洲境內傳播的主要新冠病毒。圖為西班牙馬德里街頭人們戴口罩逛街。（美聯社）
Omicron病毒有可能成為歐洲境內傳播的主要新冠病毒。圖為西班牙馬德里街頭人們戴口罩逛街。（美聯社）

新冠Omicron變種病毒開始在歐洲蔓延，歐洲疾病預防控制中心(ECDC)推估，不消幾個月，Omicron病毒就會占歐洲一半以上的新冠確診數，顯示此病毒的傳染力可能比Delta變種病毒還要強，讓歐洲各國不敢大意，紛紛重新祭出各種封鎖措施，重罰未接種者，令其寸步難行。

目前Omicron病毒確切的傳染力、致病力、重症率、突破抗體率等仍有待研究；但在挪威，至少有50人因為在奧斯陸一間餐廳參加聖誕派對而染上Omicron病毒，與會者的疫苗接種率甚高；在西班牙，截至2日出現第五例Omicron病毒，且與最早的發源地南非無關，有初步的國內傳播跡象。

ECDC則在2日表示，如果此病毒比目前已知傳染力最強的Delta病毒還要強，則不消幾個月，Omicron病毒就會過半數，成為歐洲境內傳播的主要新冠病毒；法國新冠疫情科學委員會主席戴佛西(Jean-François Delfraissy)也說，Omicron病毒的病例數，明年1月底前就可能超越Delta病毒。

目前歐洲尚未出現Omicron病毒染疫重症病例，且有一半病例為無症狀感染，但是歐洲目前已知的此病毒染疫者不足百人，且多數為較年輕或是已接種疫苗者，故尚無大意空間；ECDC主任艾孟(Andrea Ammon)就表示，擴大接種率，並為40歲以上民眾接種補強針是必要的。

為擴大疫苗接種率，希臘政府決定，60歲以上未接種疫苗者罰款「每月100歐元(約113美元)」，總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)還說，他相信他在做「正確的事情」，「不在乎會掉選票」；在德國，未接種者則是無法前往非必要商店、餐廳、大型活動等，而且還要篩檢結果陰性才能上班。

一些國家再度祭出經濟封鎖，挪威對奧斯陸及郊區實施「最嚴格措施」，包括限制100人以上室內集會活動，及餐館顧客須實聯制等；英國則恢復在商店及大眾運輸戴口罩的要求；而荷蘭的封鎖則是數一數二嚴格，實施宵禁，部分地區還下令禁止集會示威活動。

當然，這些措施引發民眾不滿，抗議活動在歐洲遍地開花，因為這一切代表，當初政治人物矢言「大規模接種就能恢復正常」的說法，已宣告跳票。

因應新冠Omicron變種病毒開始在歐洲蔓延，德國祭出封鎖措施，未打疫苗者禁出入...
因應新冠Omicron變種病毒開始在歐洲蔓延，德國祭出封鎖措施，未打疫苗者禁出入公共場所。圖為2日東部重要的文化、政治和經濟中心德累斯頓街頭空空蕩蕩。（美聯社）

Omicron 疫苗 變種病毒

上一則

華醫預測：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

下一則

Delta依然肆虐全美…Omicron是火花 Delta是場大火

延伸閱讀

舊金山出現首例Omicron確診病例 全員警戒

舊金山出現首例Omicron確診病例 全員警戒
華醫預測：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

華醫預測：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球
洛縣出現首例Omicron確診病例

洛縣出現首例Omicron確診病例
Omicron再感染風險是先前毒株3倍 專家籲快打第3劑

Omicron再感染風險是先前毒株3倍 專家籲快打第3劑

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12

超人氣

更多 >
鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍

鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍