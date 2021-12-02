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華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

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華醫預測：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

編譯郭宣含／綜合2日電
Omicron在南非迅速傳播，三天內新增病例增近三倍，專家懷疑Omicron恐已成南非主流病毒株。圖為開普敦的熱門旅遊景點門可羅雀。（歐新社）
Omicron在南非迅速傳播，三天內新增病例增近三倍，專家懷疑Omicron恐已成南非主流病毒株。圖為開普敦的熱門旅遊景點門可羅雀。（歐新社）

Omicron變種病毒來勢洶洶，傳染病專家預測，Omicron將在未來三至六個月成為全球主流病毒株，打補強針仍可提供不錯的防護力；同時Omicron在南非迅速傳播，三天內新增病例增近三倍，專家懷疑Omicron恐已成南非主流病毒株。

南非學者2日表示，南非再感染率上升，他們擔心Omicron疑似發展出某種免疫逃脫的能力。

補強針仍具防護力 可避免重症

新加坡傳染病專家梁浩楠(Leong Hoe Nam，音譯)表示，雖然科學家可能迅速研發出針對Omicron變種病毒的疫苗，但仍需三至六個月的時間測試，證明疫苗能對Omicron免疫。

梁浩楠告訴CNBC：「但說實話，Omicron可能在未來三至六個月內成為主流病毒株，攻陷全球。」

莫德納需要六個月來研發和配送針對Omicron的疫苗，輝瑞則可在百日內準備就緒；但梁浩楠說，「疫苗研發急不得，而且等到疫苗送來時，基本上每個人都已遭Omicron感染，因為它具高感染力和傳播性。」

不過有些醫生認為，現有疫苗仍具對抗Omicron的部分保護力；紐約市醫院系統傳染病學家馬達德(Syra Madad)：「Omicron可能從幾個缺口進攻，降低疫苗效力，但尚待觀察。」

梁浩楠表示，接種三劑疫苗可提供不錯的防護力，也許可避免出現重症。

南非3天內病例 暴增近3倍

根據南非2日數據，南非單日新增的確診案例，三天增加近三倍；從30日的1373例、1日8561例，增至2日的1萬1535例；2日檢測陽性率22.4%，高於1日的16.5%，且明顯高於11月初不到1%的陽性率。

南非新增確診者主要集中在人口稠密的豪登省(Gauteng)，南非病毒學家德奧里維拉(Tulio de Oliveira)表示：「Omicron可能是南非目前見過傳播最快的變種病毒。」

雖然專家警告，現在還無法確定這波疫情是Omicron所致，但專家猜測，確診率迅速攀升，代表Omicron恐早已取代Delta變種病毒；Delta變種病毒在10月底仍是南非各省主流病毒，但南非國家傳染病研究所(NICD)1日指出，Omicron出現在74%的11月病毒基因排序中。

追蹤Omicron擴散情況的南非科學家2日指出，他們發現確診後康復的人再感染率攀升，可能是先前感染所產生的抗體，對Omicron防護力較低。

南非最大私人健康保險業者與其他衛生專家估計，南非6000萬人口中，約有70%的人曾染疫，本該對新一波感染具部分免疫力，但Omicron似乎可部分逃離這種免疫力。

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