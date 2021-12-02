Omicron再感染風險是先前毒株3倍 專家籲快打第3劑

南非研究發現，Omicron新冠變種病毒帶來的再感染風險是以往變種病毒的3倍。專家籲快接種第三劑疫苗。(美聯社)

根據南非自疫情開始以來的研究，Omicron 新冠變種病毒 帶來的再感染風險是以往變種病毒的三倍。

研究報告的兩位作者，南非流行病學建模與分析中心的Juliet Pulliam和國家傳染病中心的Harry Moultrie表示，此一發現證明Omicron「有能力避開先前感染產生的免疫力」。

他們發表電郵聲明說，這項研究是基於2020年3月至2021年11月27日期間，經南非衛生系統，對大約280萬個確診病例搜集到數據，其中3萬5670例疑為再度感染。

他們寫道：「我們當前最迫切的任務是量化Omicron逃脫自然免疫和疫苗 免疫的程度，以及其相對於其他變種病毒的傳播性和病症嚴重程度的影響。」

面對感染力超強的Omicron，彭博資訊調查15位疫苗專家、傳染病醫生和公共衛生官員，得到的主流建議是：所有成人都該及早接種第三劑疫苗。

Omicron出現，引發現有疫苗有效性的新問題。疫苗生產商正加緊研究，以備萬一需要推出新版疫苗。但專家提出系列理由，說明現在應該接種加強針，其中包括Omicron缺乏足夠數據、有愈來愈多的證據表明接種加強針的好處，以及新版疫苗可能要等上好幾個月的時間。

Mayo Clinic疫苗研究小組主任Gregory Poland說：「接種加強針甚至變得更加迫切。不僅為了儘可能地提高個人免疫力，也是為了在遏制Omicron傳播和防止出現新變種方面，提高群體免疫力。」