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紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

全美第三例 科州女確診Omicron 已完全接種

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

記者和釗宇、編譯孫梁／紐約報導
紐約州長霍楚2日晚間表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。
紐約州長霍楚2日晚間表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。

傳染極高的Omicron變種在紐約市出現，市長白思豪和紐約州州霍楚(Kathy Hochul)2日晚舉行線上記者會宣布，紐約州已確認五例Omicron感染者，其中四例在紐約市。

霍楚表示，五名感染者中，一人住在布碌崙(布魯克林)，兩人住在皇后區，另有一人住在長島蘇福克郡，還有一名感染者是來紐約市的一名遊客；其中，蘇福克郡的感染者為一名67歲女性，日前曾去過南非，也接種過疫苗；不過，皇后區和布碌崙的感染者接種情況不明。

霍楚表示：「現在沒有理由提高應急戒備，我們只是希望把所掌握的訊息提供給民眾。大家目前最該做的事，是相信我們對Omicron並非沒有防範措施。」州長呼籲紐約人接種疫苗並打加強針。

霍楚說，蘇福克郡的這名67歲女性，她最近剛從南非旅行歸來。在南非和波札那(Botswana)報告出現Omicron變種後，美國立刻宣布對南部非洲八個國家的旅行限制。

衛生人員表示，紐約的五例Omicron變種均為輕症，但白思豪市長強調：「我們必須做好出現社區感染的準備。」

上月到曼哈頓賈維茨(Javits)會展中心參加動漫展覽的一個明尼蘇達州男子，稍早被檢測染上Omicron變種。霍楚說，這名男子目前為輕症。在談到紐約州對Omicron變種的0應對時，霍楚表示，我們已做好準備，但她指示州府人員不要反應過度。

市衛生部門在積極迎戰Omicron變種的入侵，白思豪市長呼籲，人人在公共場所的室內都要戴口罩。

全美到目前為止，共發現八例Omicron確診者，包括昨天加州舊金山一例、明尼蘇達州一例、科羅拉多州一例及紐約州五例。

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