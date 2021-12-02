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美韓防長共同聲明 首提台海安全

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美韓防長共同聲明 首提台海安全

國際組／綜合報導
美國國防部長奧斯丁（左）與南韓國防部長徐旭（右）在首爾召開聯合記者會，碰拳致意。（路透）
美國國防部長奧斯丁（左）與南韓國防部長徐旭（右）在首爾召開聯合記者會，碰拳致意。（路透）

美國及南韓國防部長2日在首爾舉行會談，會後共同聲明首次提及可能刺激中國的台海問題，美國防長奧斯丁也批評中國開發武器的行為造成區域緊張。

奧斯丁2日與南韓防長徐旭在首爾召開第53次韓美安保會議（SCM）。韓聯社報導，這次會後共同聲明中首次提及「台灣」，引發關注。

影片來源：YouTube Defense Flash News

聲明寫道，美韓防長依據美國總統拜登及南韓總統文在寅今年5月峰會發表的共同聲明，確認維持台海和平穩定的重要性。

報導指出，中方一向在其他國家提起台灣問題時斥為「干涉內政」，美韓這次在具軍事合作象徵的外交文書中提及台海問題，很有可能再次激起中方反彈。

奧斯丁也在聲明中表示，印太地區是美國國防部最關注的區域，展現美國在印太地區牽制中國的意志。

奧斯丁在會後記者會中，對中國軍方持續開發極音速武器等強化軍事力量的作為表達憂心，認為「這種開發武器的行為本身就會造成區域緊張情勢升溫」。

對中國7月試射極音速武器，奧斯丁表示，中國對美國及其他美國盟友造成的威脅，「我們會盡力防禦遏制」。

美國美國空軍部長肯達爾上月底表示，美國和中國正在進行軍備競賽，搶著研發最具殺傷力的極音速武器。

南韓方面對台海議題態度則相對保守，有媒體詢問徐旭對日前日本前首相安倍晉三挺台發言的看法，徐旭僅表示仍在持續摸索與美國緊密合作的方式，「比起針對特定國家的威脅進行討論，我們更傾向就新南方政策與美國印太戰略的合作發展」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

奧斯丁 南韓 國防部

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