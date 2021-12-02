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中國外交部急召日大使 國台辦：安倍慫恿台獨不思悔改

中國外交部急召日大使 國台辦：安倍慫恿台獨、不思悔改

特派記者賴錦宏／北京報導
中國國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影
中國國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影

針對日本前首相安倍晉三近日在參加台灣智庫活動時稱，「台灣有事即日本有事」，等同於「日美同盟有事」，中國國台辦發言人馬曉光2日表示，安倍在涉台問題上固守錯誤立場、不思悔改，敦促日方一些人停止在台灣問題上進一步採取錯誤行動，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

馬曉光表示，安倍晉三罔顧事實、顛倒黑白，妄圖挑戰世界反法西斯戰爭的結果，妄圖挑戰二戰以後確立的國際秩序，令人震驚他在台灣問題上鼓吹遏華、慫恿「台獨」的論調反映出他在歷史問題、涉台問題上固守錯誤立場、不思悔改、不斷滑向危險方向，國際社會必須高度警惕。

馬曉光指出，「台灣是中國的一部分。一個中國原則、中日四個政治文件精神以及日本政府在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾，是必須遵守的原則。」他敦促日方一些人深刻反省歷史，立即糾正錯誤，「停止在台灣問題上進一步採取錯誤行動，停止向台獨勢力發出錯誤信號」。

馬曉光還稱，「民進黨當局和台獨勢力違逆中華民族利益和島內民眾福祉，勾連外部勢力謀獨，是十分危險的。正告民進黨當局，不要誤判形勢，企圖靠外部勢力分裂國家和謀取政治私利的挑釁必遭挫敗。」

據中國外交部官網2日消息，12月1日外交部部長助理華春瑩緊急約見日本駐北京大使垂秀夫，就日本前首相安倍晉三發表涉華錯誤言論提出嚴正交涉。

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