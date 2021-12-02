美墨政府達成協議 重啟「留在墨西哥」邊境政策

圖為約400名移民11月19日從墨西哥徒步前往美國邊界。(美聯社)

華盛頓郵報報導，美墨兩國知情官員透露，拜登 政府已與墨西哥 達成協議，將重啟前總統川普任內的「留在墨西哥」(remain in Mexico)邊境政策，向美國申請庇護 的外籍人士須留在墨西哥境內等候移民法院審理。官員指出，「留在墨西哥」計畫預計下周便在加州聖地牙哥以及德州邊境城市布朗斯維爾(Brownsville)、拉雷多(Laredo)、艾爾帕索(El Paso)等地點實施。

2019年，川普政府推出俗稱「留在墨西哥」的「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols，MPP)計畫。成千上萬抵達美國南部邊境，準備向美國政府申請庇護的外籍人士，必須回到墨西哥等候美國法院審核申請，不過等候時間動輒耗時數年。

報導指出，官員匿名受訪時說，重新啟動的「留在墨西哥」計畫，與先前川普政府的版本「基本上相當接近」。

根據統計，透過「留在墨西哥」計畫架構，川普任內將6萬多名向美國申請庇護的非法入境外籍人士遣送到墨西哥。華盛頓郵報指出，這批外籍移民在墨西哥期間經常淪為當地黑幫綁架、勒索的目標。非營利移民權益倡議團體「人權第一」(Human Rights First)指出，據統計至少有1544名移民在美國實施「留在墨西哥」計畫期間遭受暴力攻擊(violent attacks)。

拜登曾譴責「留在墨西哥」有失人道，上台之後予以撤銷，但德州及密蘇里州則向聯邦法院控告拜登政府並於今年8月勝訴，判決結果形同逼迫拜登政府必須讓「留在墨西哥」恢復實施。

華盛頓郵報指出，拜登政府官員在過去幾周裡持續與墨西哥政府磋商重啟計畫的細節，墨西哥方面要求美方必須保證會盡快審理外籍人士的庇護申請案件。

一名墨西哥政府官員指出，美方打算主要針對單身成年者實施「留在墨西哥」計畫，非法入境人口當中也以已成年單身人士占絕大多數；墨西哥則同意接受來自西語國家的庇護申請者，作法與先前版本相同。

知情官員透露，拜登政府打算在「留在墨西哥」計畫裡，為申請庇護的非法入境人士提供新冠疫苗，但沒有強迫規定。

川普任內，美國疾病管制暨預防中心(CDC)於2020年初援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定，宣布聯邦政府得以避免新冠病毒傳播為由，將非法入境移民在邊境地區直接遣返。華盛頓郵報報導，拜登政府將繼續使用美國法典第42卷條款，加強邊境管控。

報導指出，官員指出，在布朗斯維爾、拉雷多興建俗稱「帳篷法院」(tent courts)的臨時法庭工程，目前仍在進行中，下周若要舉行聽證會恐怕來不及全面完工。