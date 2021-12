美歐高層2日進行中國對話 台灣列討論主題

美歐外交高層2日將召開中國對話,台灣、人權與假訊息等議題列入議程。美國資深官員表示,中國因為台灣對立陶宛 進行經濟脅迫,在歐洲引起不少關注,是當前跨大西洋對話重點之一。

美國國務院 今天宣布,美國副國務卿薛曼(Wendy Sherman)與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾(Stefano Sannino)2日將在華府舉行第二屆美歐中國議題對話(US-EU Dialogue on China)。美歐今年3月重啟這項對話,5月在布魯塞爾召開首屆會談。

美國國務院一位不具名資深官員今天在背景簡報會中表示,此次對話將聚焦雙邊重點合作領域,包括經濟、科技、人權、多邊主義、假訊息與安全等。雙方也會談論如何在利益重疊之處,與中國尋求以結果導向的合作,例如氣候變遷。

此外,官員指出,美歐過去幾個月都在關注立陶宛與台灣深化合作,尤其是透過在雙方首都互設代表處,「想當然爾,台灣會是明日(2日)對話討論主題之一」。

官員說,美歐皆日益關切中國行徑,包括北京 武斷行為、在南海與東海的「灰色地帶行動」(grey zone activities),以及在台灣海峽作為。美國與歐盟及許多歐洲夥伴已針對這些挑戰,進行富有成效討論。

立陶宛因為允許台灣以「台灣」為名成立代表處,遭受中國外交、經濟制裁。國務院官員表示,北京對立陶宛的經濟脅迫在歐洲引起不少關注,是當前跨大西洋對話重點之一,若問題未解,預期未來也會持續如此。

2日對話結束後,美歐雙方將發布「強健」(robust)聯合聲明,內容將涵蓋多項議題,會比5月聲明來得更詳細。國務院官員表示,這反映出美歐對中國看法日益趨同。

除了中國議題對話薛曼與沙尼諾緊接著會在3日就印太區域進行高階諮商會談。當天下午,兩人也預計共同出席華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)公開活動,談論美歐在中國、印太上兩項對話,也會觸及雙邊在廣泛議題上的深度合作。

