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CNN：保守派倡議人士擔心無法推翻墮胎權重大判例

記者顏伶如／綜合報導
聯邦最高法院本屆庭期將審理密西西比州墮胎法案。圖為最高法院九位大法官。(美聯社)
聯邦最高法院本屆庭期將審理密西西比州墮胎法案。圖為最高法院九位大法官。(美聯社)

密西西比州限制墮胎權訴訟1日在最高法院進入口語辯論，僅管保守派大法官現居多數，但某些保守派倡議人士仍擔心，1973年最高法院保障墮胎權重大判例「羅伊控告韋德案」(Roe v. Wade)這次若在最後關頭無法推翻，恐將留下深刻影響，牽動未來共和黨執政時的法官人選提名。

有線電視新聞網(CNN)分析，備受矚目的「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)1日在最高法院進入口語辯論之際，主張限制墮胎權的保守派人士卻逐漸感到不安，深怕保守派大法官在臨門一腳的關鍵時刻，未能一舉推翻「羅伊控告韋德案」判例。

保守派司法倡議組織「第三條款計畫」(Article III Project)創辦人、參院司法委員會(Senate Judiciary Committee)助理戴維斯(Mike Davis)說，倘若保守派大法官對於這起訴訟判決未能遵循「正確方向」，「很多保守派人士將洗手不幹，從此徹底切割」。

報導指出，共和黨總統任命的幾位保守派大法官，先前在有關男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)、俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)及宗教信仰等案件的裁決中，投票時紛紛與自由派大法官站在同一陣線，讓一度擁護這些大法官進入最高法院的保守派團體為之錯愕。

獲得前總統川普任命而進入最高法院的保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)，2020年撰寫「波斯塔克控告克萊頓郡案」(Bostock v. Clayton County)多數意見書時，將性傾向(sexual orientation)與性別認同(sexual orientation)納入1964年民權法案第七章(Title VII of the Civil Rights Act of 1964)保護範疇，便遭保守派團體點名批評「背叛」。

同樣也在川普任命下進入最高法院的保守派法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)及巴瑞特(Amy Coney Barrett)，在俗稱「心跳法」的德州限制墮胎權SB8州法訴訟口語辯論期間的提問，讓保守派人士警覺到狀況不妙。「保守夥伴關係研究中心」(Conservative Partnership Institute)政策部主任瑞秋‧布瓦德(Rachel Bovard)在極右派媒體「聯邦主義者報」( The Federalist)撰寫評論指出，卡瓦諾與巴瑞特顯然對德州「心跳法」抱持疑慮，「這讓保守派人士不禁背脊發涼」。

布瓦德接受CNN訪問時說，最高法院審理受到高度矚目的墮胎權相關訴訟，判決結果將直接影響「聯邦主義社團」(Federalist Society)等保守派法律組織日後在共和黨執政期間，對於司法系統的法官提名人選更加審慎小心。她指出，光是身為保守派今後將不足以做為出任最高法院大法官的主要條件，因為保守派司法運動努力多年，讓幾位保守派大法官終於進入最高法院，「但他們竟沒能推翻保守派人士視為公然違憲的判例」。

大法官 墮胎 共和黨

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