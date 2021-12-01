辨認Omicron病例 專家：目前最佳方法找S基因缺失

Omicron變異株來勢洶洶，各國政府和公衛當局嚴陣以待、進行回溯檢測，試圖釐清它已傳播多遠；專家表示，Omicron的S基因缺失變異特性是眼下辨認相關個案的最佳方法。

Omicron 變異株來勢洶洶，各國政府和公衛當局嚴陣以待、進行回溯檢測 ，試圖釐清它已傳播多遠；專家表示，Omicron的S基因缺失變異特性是眼下辨認相關個案的最佳方法。

Omicron變異株上周在非洲南部被科學家偵測到，但數據顯示它在此之前就已開始傳播。現已有十多個國家通報Omicron病例，且仍須數周的研究以確定它傳染力、致命性是否更高，或是否具疫苗逃脫特性。

在偵測到Omicron變異株幾天後，英國和其他主要經濟體禁止往返非洲南部數國的航班，全球金融市場聞訊陷入震盪，並激起各界對經濟損失的擔憂。

以色列發現第一個Omicron變異株個案後即宣布對外國人關閉邊界，並將再購買1000萬個能測得Omicron的PCR檢測組。

蘇格蘭、新加坡 竭力在近期確診者中尋找可能漏網的Omicron蹤跡；歐盟現已在10國發現42個新變異株案例，衛生當局敦促成員國加強檢測力道。

路透社報導，絕大多數PCR檢測無法區分Omicron和目前的主流病毒株Delta。

欲區分兩者，PCR檢測須能辨識出Omicron的變異特性，即檢測不到S基因靶標（S-gene target failure, SGTF），但這也不是萬全之計，因為最先發現於英國的Alpha變異株也存有這樣的特性。

不過，有鑑於Alpha變異株不再廣泛傳播，有S基因缺失的樣本可能即是染上Omicron變異株，將能示警實驗室進行基因組定序以確認結果。

若當地PCR測試無法辨識Omicron變異特性，隨機選擇的PCR拭子樣本則須經過基因組定序，這時程可能需耗費一周。

世界衛生組織（WHO）表示，許多檢測組能夠檢測出是否染上了包含Omicron在內的任何一種變異株；然而，世衛迄今為止僅推薦美國「賽默飛世爾」（Thermo Fisher）製作的TaqPath檢測組。

目前尚不清楚各國是否會採買更多檢測組。新加坡醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）告訴路透，星國正在考慮購買更多，但尚未做出決定。

賽默飛世爾則表示，在他們追蹤Omicron變異株傳播之際，也準備好增加產量以因應非洲國家和其他地區的需求。

分析樣本的病毒學家范拉斯特（Marc Van Rast）表示，比利時過去一個月的其中15萬個檢測陽性樣本中，有47個檢測不到S基因靶標並帶有高病毒量，但在這之中，僅有一例是Omicron。

蘇格蘭當局則回溯到11月1日的樣本，並發現9例Omicron確診，且皆與同一個活動有關。

他們也發現，11月16日左右，檢測不到S基因靶標這一特性又出現在測試樣本當中，這比在南非和波扎那（Botswana）發現Omicron變異株早了一周。

蘇格蘭醫療長史密斯（Gregor Smith）日前表示：「這（檢測不到S基因靶標）是特定變異株的其中一個特異之處，我們可以善加利用。」

這意味政府可以開始估計Omicron變異株的流行程度，找到可能須再次檢測的民眾，以及哪些樣本要列在進行基因組定序的優先順位。

「此時此刻，這是我們能夠辨認出（Omicron）案例的最佳方法。」