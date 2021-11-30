我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

Omicron是「聖誕禮物」？專家：可加速終結新冠

最致命武器 空軍部長：美中大打極音速軍備競賽

記者張聲肇／綜合報導
美方稱極音速軍備競賽已有一段時日。圖為中國一枚長征火箭去年12月從海南文昌航天發射場升空。（Getty Images）
美方稱極音速軍備競賽已有一段時日。圖為中國一枚長征火箭去年12月從海南文昌航天發射場升空。（Getty Images）

空軍部長肯德爾(Frank Kendall)30日表示，美國和中國正進行極音速「最致命武器」的軍備競賽。兩國競相建造、測試新一代高速武器，已有一段時日。

肯德爾接受路透訪問時說，「這產軍備競賽不見得為了增加數量，而是為了提高質量。」「競賽已有一段時日，中國非常積極在進行。」

美軍最高將領、參謀首長聯席會議主席密利10月曾說，軍事專家認為，中國測試的極音速武器顯示，北京意在發展環繞地球軌道、能夠閃避美國防禦飛彈的武器系統。

美國自己今年內也數度測試極音速武器，有成有敗，也在10月，海軍成功測試火箭推進馬達，可以裝在攜帶極音速武器到高空的發射器上面，加速攻擊或攔截能力。

所謂極音速武器是指能在大氣層上層以五倍音速，也就是每小時6200公里(3853哩)飛行的器具。

肯德爾說，美國在專注伊拉克和阿富汗局勢的時候，極音速武器的發展不是國防重點，「但這不是說我們毫無作為，只是說做的不夠。」

國防部開始動用2023會計年度預算之際，肯德爾希望從老一代、維持費很貴的武器系統相繼退休當中，籌足經費好好發展新一代武器系統，包括極音速武器。

肯德爾說：「我很喜歡A-10雷霆二式攻擊機。C-130運輸機出過很多次任務，很能幹也很有效率，是很不錯的飛機。MQ-9收割者偵察機參加反恐行動時，也很管用。這些仍然很有用，但嚇唬不了中國。」

這些都是40年以上的老戰機，貨運機，和近年來廣泛使用的無人飛機，他說無一會讓中國害怕。

國防承包商則希望趁國防部「換代」到極音速武器之際，不但可以承建武器實體，還可同時發展新一代的偵測與反擊機制。

世人的注意力轉到新一輪軍備競賽和諸多新興武器上面，美國的武器製造商洛克希德馬丁、諾斯洛普·格魯曼和雷神科技等，也紛紛向投資人誇示各自的極音速武器發展計畫。

因為研發中的新一代超級快速飛彈，每一枚就要好幾千萬元，國防部研發長說，要承包美軍武器的製造與供應，廠商們仍得把價格降低。

美方稱極音速軍備競賽已有一段時日。圖為俄羅斯稱「鋯石」（Zircon）極音速巡弋...
美方稱極音速軍備競賽已有一段時日。圖為俄羅斯稱「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈再度試射成功。（美聯社）

國防部 北京 密利

上一則

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

下一則

國會暴動調查 梅杜斯態度軟化將作證 避遭控藐視國會

延伸閱讀

國民兵要不要打疫苗 奧克拉荷馬州槓上國防部

國民兵要不要打疫苗 奧克拉荷馬州槓上國防部
回憶錄被要求刪內容 前防長艾思博控告國防部

回憶錄被要求刪內容 前防長艾思博控告國防部
俄羅斯稱再度成功試射鋯石極音速飛彈

俄羅斯稱再度成功試射鋯石極音速飛彈
中國專家：渲染極音速武器試射 美目的爭取經費

中國專家：渲染極音速武器試射 美目的爭取經費

熱門新聞

白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13
美國多座大城近日爆發數起犯罪團夥「打砸搶」事件。圖為北加州海沃德的Southland Mal 21日遭遇多人搶劫的畫面。（翻攝自KPIX電視台）

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

2021-11-27 21:57
今年黑色星期五全美各地不平靜，快閃搶劫大型商店案件頻傳。圖為蒙面劫匪用大錘砸毀珠寶店櫃台，洗劫珠寶。（取自監控畫面）

驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花

2021-11-28 14:27

超人氣

更多 >
加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」
疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張