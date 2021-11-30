最致命武器 空軍部長：美中大打極音速軍備競賽

美方稱極音速軍備競賽已有一段時日。圖為中國一枚長征火箭去年12月從海南文昌航天發射場升空。（Getty Images）

空軍部長肯德爾(Frank Kendall)30日表示，美國和中國正進行極音速「最致命武器」的軍備競賽。兩國競相建造、測試新一代高速武器，已有一段時日。

肯德爾接受路透訪問時說，「這產軍備競賽不見得為了增加數量，而是為了提高質量。」「競賽已有一段時日，中國非常積極在進行。」

美軍最高將領、參謀首長聯席會議主席密利 10月曾說，軍事專家認為，中國測試的極音速武器顯示，北京 意在發展環繞地球軌道、能夠閃避美國防禦飛彈的武器系統。

美國自己今年內也數度測試極音速武器，有成有敗，也在10月，海軍成功測試火箭推進馬達，可以裝在攜帶極音速武器到高空的發射器上面，加速攻擊或攔截能力。

所謂極音速武器是指能在大氣層上層以五倍音速，也就是每小時6200公里(3853哩)飛行的器具。

肯德爾說，美國在專注伊拉克和阿富汗局勢的時候，極音速武器的發展不是國防重點，「但這不是說我們毫無作為，只是說做的不夠。」

在國防部 開始動用2023會計年度預算之際，肯德爾希望從老一代、維持費很貴的武器系統相繼退休當中，籌足經費好好發展新一代武器系統，包括極音速武器。

肯德爾說：「我很喜歡A-10雷霆二式攻擊機。C-130運輸機出過很多次任務，很能幹也很有效率，是很不錯的飛機。MQ-9收割者偵察機參加反恐行動時，也很管用。這些仍然很有用，但嚇唬不了中國。」

這些都是40年以上的老戰機，貨運機，和近年來廣泛使用的無人飛機，他說無一會讓中國害怕。

國防承包商則希望趁國防部「換代」到極音速武器之際，不但可以承建武器實體，還可同時發展新一代的偵測與反擊機制。

世人的注意力轉到新一輪軍備競賽和諸多新興武器上面，美國的武器製造商洛克希德馬丁、諾斯洛普·格魯曼和雷神科技等，也紛紛向投資人誇示各自的極音速武器發展計畫。

因為研發中的新一代超級快速飛彈，每一枚就要好幾千萬元，國防部研發長說，要承包美軍武器的製造與供應，廠商們仍得把價格降低。