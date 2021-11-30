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Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

編譯張君堯／即時報導
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。

根據報導，德國公衛專家勞德巴赫（Karl Lauterbach）把Omicron視為給全球的「聖誕禮物」，甚至有機會加強終結疫情。他認為Omicron光是棘蛋白就有32種突變，代表它能夠優化感染能力，但是會降低死亡機率，這與大多數呼吸道病毒進化的方式一致。

同時目前的消息指出，Omicron的症狀比以前的任何變種病毒株都「更溫和」。南非的統計數據顯示，Omicron患者沒有住院、也沒有死亡，醫生還透露「在疲勞、頭痛和肌肉痠痛等症狀消失後，人們會在短短幾天內康復」，等於其症狀與一般感冒極為相似。

南非流行病學權威卡林（Salim Abdool Karim）也認為，現有的新冠疫苗應對Omicron「非常有效」，儘管隨著越來越多的人被感染，仍需要幾週時間才能確定，但基於目前已知其他變種病毒株對疫苗的反應，他預期疫苗仍能有效避免住院及重症患者。

Omicron 變種病毒 疫情

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