Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron變種病毒 近日迅速傳播,讓民眾擔憂可能有新一波疫情 ,不過流行病學專家持相反意見,認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。

根據報導,德國公衛專家勞德巴赫(Karl Lauterbach)把Omicron視為給全球的「聖誕禮物」,甚至有機會加強終結疫情。他認為Omicron光是棘蛋白就有32種突變,代表它能夠優化感染能力,但是會降低死亡機率,這與大多數呼吸道病毒進化的方式一致。

Es wäre wirklich ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, wenn Omicron leichter verliefe. Bei so vielen Mutationen wäre es aber denkbar. Aber Vorsicht: was dagegen spricht: in SA sind nur 6% Ü65 alt. Deutschland ältestes Land Europa mit vielen chronisch Kranken https://t.co/EewQlbLb3N