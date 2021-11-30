我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：Omicron值得關切但不須恐慌 美國不會封城

英軍情六處：3大威脅 中國是「單一最優先目標」

拜登：Omicron值得關切但不須恐慌 美國不會封城

國際組、記者林則宏、陳政錄／連線報導
拜登總統表示，Omicron變異株值得關切但不須恐慌，美國不會封城。(Getty Images)
拜登總統表示，Omicron變異株值得關切但不須恐慌，美國不會封城。(Getty Images)

為阻絕Omicron傳播，美國、歐洲與亞洲多個國家迅速對非洲南部多國祭出旅遊禁令，以色列及日本則禁外國人入境；不過，拜登總統表示，Omicron變異株雖值得關切，但不須恐慌，他呼籲民眾戴好口罩、接種疫苗，也表明近期內美國不會實施封城等措施。

影片來源：YouTube CBS Mornings

中國南開大學統計與數據科學學院教授黃森忠研究團隊分析發現，Omicron傳染力比Delta增加37.5%。

聖誕節假期預期將有大量旅遊人潮，是否考慮要求國內搭機民眾也出示完整接種或陰性篩檢證明？拜登表示，專家目前沒有建議。至於美國國內防疫措施是否升級？拜登說，如果民眾打疫苗、戴口罩，就沒有封城的需要。

拜登也感謝南非迅速向國際通報Omicron變異株，他表示，Omicron遲早會在美國現蹤，雖值得關切，但不須恐慌，美國有全世界最好的疫苗、藥物與科學家，也比過去擁有更多能對抗變異株的工具。

七大工業國集團（G7）衛生部長表示，Omicron變異株具高度傳染性，必須採取緊急行動。G7將遵守捐贈疫苗的承諾，同時致力解決「疫苗錯誤資訊」，這導致世界某些地區抗拒接種。

日本11月30日確認首例新冠病毒Omicron變異株病例，是一名11月28日從非洲南部國家納米比亞入境的30多歲男性。

Omicron 疫苗 拜登

上一則

嚇阻中國野心 美國與盟友亞洲海域10天軍演落幕

延伸閱讀

年底議程滿檔 國會復會加速清案 先避免政府關門

年底議程滿檔 國會復會加速清案 先避免政府關門
南非病例激增 世衛警告Omicron風險非常高

南非病例激增 世衛警告Omicron風險非常高
讚南非Omicron資訊透明 布林肯、拜登「不點名」酸中國?

讚南非Omicron資訊透明 布林肯、拜登「不點名」酸中國?
拜登強制疫苗令 10州聯合反對獲勝 法官裁定政府越權

拜登強制疫苗令 10州聯合反對獲勝 法官裁定政府越權

熱門新聞

白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42
美國多座大城近日爆發數起犯罪團夥「打砸搶」事件。圖為北加州海沃德的Southland Mal 21日遭遇多人搶劫的畫面。（翻攝自KPIX電視台）

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

2021-11-27 21:57
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13
今年黑色星期五全美各地不平靜，快閃搶劫大型商店案件頻傳。圖為蒙面劫匪用大錘砸毀珠寶店櫃台，洗劫珠寶。（取自監控畫面）

驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花

2021-11-28 14:27

超人氣

更多 >
黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好
簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」
又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」