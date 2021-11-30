拜登：Omicron值得關切但不須恐慌 美國不會封城

拜登總統表示，Omicron變異株值得關切但不須恐慌，美國不會封城。(Getty Images)

為阻絕Omicron 傳播，美國、歐洲與亞洲多個國家迅速對非洲南部多國祭出旅遊禁令，以色列及日本則禁外國人入境；不過，拜登 總統表示，Omicron變異株雖值得關切，但不須恐慌，他呼籲民眾戴好口罩、接種疫苗 ，也表明近期內美國不會實施封城等措施。

影片來源：YouTube CBS Mornings

中國南開大學統計與數據科學學院教授黃森忠研究團隊分析發現，Omicron傳染力比Delta增加37.5%。

聖誕節假期預期將有大量旅遊人潮，是否考慮要求國內搭機民眾也出示完整接種或陰性篩檢證明？拜登表示，專家目前沒有建議。至於美國國內防疫措施是否升級？拜登說，如果民眾打疫苗、戴口罩，就沒有封城的需要。

拜登也感謝南非迅速向國際通報Omicron變異株，他表示，Omicron遲早會在美國現蹤，雖值得關切，但不須恐慌，美國有全世界最好的疫苗、藥物與科學家，也比過去擁有更多能對抗變異株的工具。

七大工業國集團（G7）衛生部長表示，Omicron變異株具高度傳染性，必須採取緊急行動。G7將遵守捐贈疫苗的承諾，同時致力解決「疫苗錯誤資訊」，這導致世界某些地區抗拒接種。

日本11月30日確認首例新冠病毒Omicron變異株病例，是一名11月28日從非洲南部國家納米比亞入境的30多歲男性。