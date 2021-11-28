2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」

民調顯示，若不算拜登，支持副總統賀錦麗（圖）及前第一夫人米雪兒‧歐巴馬代表民主黨出馬角逐2024年大選的民眾最多，儘管都不超過13%。（歐新社）

拜登 總統目前民調 不佳，且年事已高，讓「更換下屆總統大選民主黨 參選人」的聲音浮現。有民調顯示，若不算拜登，支持副總統賀錦麗及前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)代表民主黨出馬角逐2024年大選的民眾最多，儘管都不超過13%。

該民調由國會山報(The Hill)及民調公司Harris合作進行，於本月18日、19日間調查939未註冊選民；結果顯示，如果拜登不戰2024，36%表示他們「不知道該投誰」，13%表示「不會選擇民調問卷上列出的潛在候選人」。

分別有13%、10%的民眾選擇賀錦麗、米雪兒為下屆總統參選人，為該民調問卷上支持度最高的民主黨潛在候選人；此外，去年底大選投票支持拜登的選民中，只有22%在這份民調中表態支持賀錦麗，顯示儘管拜登聲望下降，但是許多選民並未因此將希望寄託在他的搭檔身上。

問卷上列出的其他潛在民主黨候選人為：聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、華倫(Elizabeth Warren)、布克(Cory Booker)、前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)、運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、曾角逐2020年民主黨黨內初選的楊安澤(Andrew Yang)等，這些人的支持度均不超過5%。

目前造成拜登聲望難振的主要原因，是居高不下的通膨率及供應鏈危機；此外，身為美國歷史上就任時最年長的總統，2024年時將屆81歲，伴隨著民調下滑，拜登的年齡問題便浮上檯面。

政治新聞網Politico與晨間諮詢(Morning Consult)在本月中進行的民調發現，雖然拜登追隨歷任總統公布體檢報告，但仍有50%民眾不認同拜登「身體健康」的結論；就算撇除健康問題，哈佛大學與Harris本月的民調也顯示，有58%認為以總統職務來說，拜登「實在太老」。