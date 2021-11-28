以色列因Omicron鎖國14天 英擴大口罩令

旅客28日抵達以色列特拉維夫近郊的班古里昂機場。以色列宣布禁止所有外國人入境，本國人返國也必須隔離。（Getty Images）

南非首先發現新冠病毒Omicron變異株病例幾天後，英國 、德國、義大利、丹麥等歐洲國家已分別發現首例病例，荷蘭28日從來自南非的兩班航班上驗出13人感染Omicron變異株，澳洲也發現首例。以色列 27日率先宣布鎖國14天，禁止所有外國人入境，原本幾乎已解除防疫限制的英國，將開始強制在大眾運輸工具戴口罩和篩檢措施，美國疫苗 公司已準備調整疫苗因應。

以色列27日宣布即日起禁止所有外國旅客入境，為期兩周，成為全球第一個因Omicron變異株而鎖國的國家，同時也表示將運用反恐機構的電話追蹤技術，以遏止疫情蔓延。以色列總理班奈特表示，以國將動用特勤組織國家安全局的電話追蹤技術，對確診感染Omicron者的足跡進行追蹤，藉此確認曾與哪些人有過接觸。

截至目前，以色列有一人確診感染Omicron，另有七起疑似病例。

英國發現兩起Omicron病例後，衛生大臣賈維德宣布，英格蘭地區從本周2起將強制在商店和大眾運輸系統內配戴口罩，抵達英國的旅客也必須進行病毒篩檢。

英國26日將南非等非洲6國列入旅行紅色警戒後，28日又新增四國，包括安哥拉、莫三比克、馬拉威和尚比亞。這些國家旅客入境後須隔離。

雖然世界衛生組織（WHO）呼籲各國毋須過度反應，但包括澳洲、巴西、加拿大、歐盟、伊朗、日本、泰國和美國，過去幾天均對來自非洲南部多國的旅客實施防疫限制。

Omicron來襲，多國對非祭禁令。(製表／陳韋廷)

荷蘭衛生部表示，兩架航班26日從南非飛抵阿姆斯特丹後，驗出機上約600名乘客有61人確診新冠病毒，28日確認其中13人感染Omicron變異株。

丹麥28日確診兩起新變異株病例，德國、義大利27日也發現新案例，染疫的義大利人已打過兩劑疫苗，到莫三比克出差回國後確診，德國兩病例也是從南非搭機前往德國後確診。澳洲28日宣布，來自非洲南部的兩名旅客被驗出感染Omicron，是澳洲首例，比利時、以色列和香港也已發現Omicron病例。截至26日晚間，美國尚未傳出案例。

阿斯特捷利康、諾瓦瓦克斯、莫德納、輝瑞表示，他們計畫調整疫苗因應新變種病毒，輝瑞預期約百日內可調整好疫苗。

美聯社報導，Omicron變異株恐更能對抗疫苗抗體，讓全球擔心疫情和相關封鎖限制會進一步延長。疫情爆發近兩年來，已造成全球逾500萬人病逝。