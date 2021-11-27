暗批中國？布林肯讚南非「迅速分享」Omicron資訊

美國國務卿布林肯。（美聯社）

美國 今天大讚南非 迅速辨識出COVID-19最新變異病毒珠Omicron，並將資訊與全球分享。美國這幾乎是不加掩飾地針對中國原始疫情 因應作為甩了一記耳光。

法新社報導，美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）與南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）談話，討論南非民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗上的合作事宜。

美國國務院發布聲明說：「國務卿布林肯特別稱讚南非科學家迅速辨識出新變異病毒珠Omicron，並說南非政府分享這項資訊的透明度，堪稱全球典範。」

COVID-19最初於2019年12月在中國湖北武漢現蹤，接著蔓延到全世界，迄今造成520多萬人喪命。美國從前一任的川普政府到目前的拜登政府，都一再批評北京當局未坦白公開疫情起源。

今年8月，美國情報圈發布報告說，由於中方不提供調查協助，他們無法確切斷定COVID-19病毒源自於動物界或是實驗室外洩。

美國同時指控北京等太久才對外分享疫情關鍵資訊，說更透明的處理方式或許可以協助控制病毒蔓延。

這份非機密等級的報告內容於今夏發布之後，拜登指控中國採拖延戰術，他發布聲明說：「全世界都應該知道答案。在獲得答案前，我是不會善罷干休的。」

「負責任的國家不會把這類責任推卸給別的國家。」

COVID-19疫情是美中兩大強權目前關係緊繃的其中一個原因，引發兩國爭議的還包括貿易、人權以及台灣等議題。