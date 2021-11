Omicron變種現世 盤點5大新冠高關注變異株

最新COVID-19變種Omicron變異株,因含大量突變且傳染力恐比Delta株更高而引發全球擔憂。圖為中國實驗室人員正在進行新冠病毒的核酸檢測。(新華社)

最新COVID-19變種Omicron變異株,因含大量突變且傳染力恐比Delta株更高而引發全球擔憂,成為最新一款被世界衛生組織歸類為「高關注變異株」的變種。

今日俄羅斯(RT)報導,世衛 (WHO)將COVID-19變種分為3個等級,由高至低依序為:高關注變異株(Variants of Concern,VOC)、需留意變異株(Variants of Interest,VOI)、監控中變異株(Variants under Monitoring,VUM)。前兩種才另有希臘字母 命名。

世衛目前所列高關注變異株有5個,需留意變異株2個(Lambda與Mu),其餘則均歸為監控中變異株。美國疾病管制暨預防中心(CDC)的分法略有不同,只把Delta歸為高關注,其餘全歸監控中。

Alpha:最早變異株

Alpha株(B.1.1.7)是第一個被正式記錄的COVID-19變種,2020年12月確認後並被依第一個希臘字母命名,是2020年秋天首先在英國發現,估計比原始株傳染力高40%至80%,整體致死率在各地有顯著高低差異。

Beta:3項棘蛋白突變

Beta株(B.1.351)是在南非 發現,最早樣本可回溯至2020年5月,但6個月後才獲世衛正式列為變種之一,列名時間與Alpha株相同。它的棘蛋白有3項突變,被認為傳染力比原始株高20%到30%。

Gamma:致命率偏高

Gamma株(P.1)是2020年11月在巴西發現,2021年被命名。它擁有17個胺基酸替換,10個在病毒棘蛋白,又以當中3個讓人憂心。傳染力較原始株高38%,致死率高50%。

Delta:堪稱紅色警戒

Delta株(B.1.617.2)最早於印度發現,2021年5月命名,到目前都還是全球最為關注的變種。它有高達17項突變,包含亞譜系,平均而言其傳染力較原始株高97%、住院率高85%,死亡率高150%。

Omicron:引發新恐慌

剛獲世衛命名Omicron(B.1.1.529)的變異株,單在棘蛋白就出現32種突變,引發能躲過現有疫苗的隱憂。世衛依據現有證據研判最早11月9日於南非測得。雖然全球目前僅發現約100例確診,但已陸續於歐洲、亞洲出現。

「華爾街日報」指出,科學界目前還不確定Omicron會否超越Delta而在全球大流行,畢竟目前所知有限。稍早出現的Mu與Lambda變異株,都沒能勝過Delta株。