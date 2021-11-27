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Omicron變種現世 盤點5大新冠高關注變異株

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

Omicron變種現世 盤點5大新冠高關注變異株

中央社／莫斯科26日電
最新COVID-19變種Omicron變異株，因含大量突變且傳染力恐比Delta株更高而引發全球擔憂。圖為中國實驗室人員正在進行新冠病毒的核酸檢測。（新華社）
最新COVID-19變種Omicron變異株，因含大量突變且傳染力恐比Delta株更高而引發全球擔憂。圖為中國實驗室人員正在進行新冠病毒的核酸檢測。（新華社）

最新COVID-19變種Omicron變異株，因含大量突變且傳染力恐比Delta株更高而引發全球擔憂，成為最新一款被世界衛生組織歸類為「高關注變異株」的變種。

今日俄羅斯（RT）報導，世衛（WHO）將COVID-19變種分為3個等級，由高至低依序為：高關注變異株（Variants of Concern,VOC）、需留意變異株（Variants of Interest,VOI）、監控中變異株（Variants under Monitoring,VUM）。前兩種才另有希臘字母命名。

世衛目前所列高關注變異株有5個，需留意變異株2個（Lambda與Mu），其餘則均歸為監控中變異株。美國疾病管制暨預防中心（CDC）的分法略有不同，只把Delta歸為高關注，其餘全歸監控中。

Alpha：最早變異株

Alpha株（B.1.1.7）是第一個被正式記錄的COVID-19變種，2020年12月確認後並被依第一個希臘字母命名，是2020年秋天首先在英國發現，估計比原始株傳染力高40%至80%，整體致死率在各地有顯著高低差異。

Beta：3項棘蛋白突變

Beta株（B.1.351）是在南非發現，最早樣本可回溯至2020年5月，但6個月後才獲世衛正式列為變種之一，列名時間與Alpha株相同。它的棘蛋白有3項突變，被認為傳染力比原始株高20%到30%。

Gamma：致命率偏高

Gamma株（P.1）是2020年11月在巴西發現，2021年被命名。它擁有17個胺基酸替換，10個在病毒棘蛋白，又以當中3個讓人憂心。傳染力較原始株高38%，致死率高50%。

Delta：堪稱紅色警戒

Delta株（B.1.617.2）最早於印度發現，2021年5月命名，到目前都還是全球最為關注的變種。它有高達17項突變，包含亞譜系，平均而言其傳染力較原始株高97%、住院率高85%，死亡率高150%。

Omicron：引發新恐慌

剛獲世衛命名Omicron（B.1.1.529）的變異株，單在棘蛋白就出現32種突變，引發能躲過現有疫苗的隱憂。世衛依據現有證據研判最早11月9日於南非測得。雖然全球目前僅發現約100例確診，但已陸續於歐洲、亞洲出現。

「華爾街日報」指出，科學界目前還不確定Omicron會否超越Delta而在全球大流行，畢竟目前所知有限。稍早出現的Mu與Lambda變異株，都沒能勝過Delta株。

世衛 字母 南非

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